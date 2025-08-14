ลามอีก! พบคนโพสต์อ้าง นร.ม.5 ต่อยครูเป็นหลาน “ชาดา” ถึงได้เรียนต่อ

อุทัยธานี - ลามถึงคนดังแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง..อ้าง ม.5 มือตบครูสาวได้เรียนต่อเพราะเป็นหลานชายชาดา ก่อนมีคนออกมาโต้กลับยืนยันตระกูล “ไทยเศรษฐ์” ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กชายคนนี้ที่อยู่ชัยนาท
เรื่องราว นร.ชายชั้น ม.5 โรงเรียนเอกชนชื่อดังของ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ไม่พอใจผลคะแนนสอบกลางภาควิชาคณิตฯ ก่อเหตุทำร้ายครูผู้สอนกลางห้องเรียน ทั้งชก ทั้งเตะ ตีเข่า ถีบ..จนครูสาวได้รับบาดเจ็บเบ้าตาช้ำ ศีรษะบวม ซี่โครงอักเสบ ยังคงเป็นเรื่องร้อนต่อเนื่อง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Valadimir Putini (Communist) ได้ออกมาโพสต์ข้อความและภาพเรื่องดังกล่าว พร้อมกับกล่าวอ้างว่านักเรียนชายรายนี้เป็นหลานของผู้มีอิทธิพลในจังหวัดอุทัยธานีอย่าง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี
ผู้โพสต์อ้างว่า "ร่วมกันประณาม นร.ชาย ม.5 โรงเรียนดังในอุทัยธานี ลูกนักการเมืองนามสกุลดัง หลานชายนายชาดา ไทยเศรษฐ์ เจ้าพ่ออุทัยธานี เชื้อสายมุสลิมปากีสถาน ที่ต่อยครูหญิงเพียงแค่ครูหญิงให้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 18 จาก 20 คะแนนเต็ม คนพวกนี้พอไม่ได้ดั่งใจก็ใช้กำลัง ดีนะเป็นเด็กนักเรียนเท่านั้น ถ้าเป็นวันพ่อ วันลุง มีตำแหน่งทางการเมือง รับรองชักปืนยิงคู่กรณีไปแล้ว ขอเรียกร้องให้รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สตช.ดำเนินคดีคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด และร่วมกันปกป้อง คุ้มครองครูหญิง #อุทัยธานี ถูกหนุ่ม ม.5 ทำร้ายกลางห้องเรียน หลังไม่พอใจผลคะแนน ที่แม้ทำถูก แต่ไม่ได้เต็ม 20 ‼️“ครูต้องขอโทษผม” ครูถามย้อนกลับไปว่า
"ใครกันแน่ที่ต้องขอโทษ" จากนั้นเขาก็ทำร้ายครู โดยต่อยเข้าที่ใบหน้าครู เตะ และตีเข่าใส่ครูหญิงจนน่วม‼️#Save Kru Ying"
ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้โพสต์เรื่องราวซ้ำอีกครั้งว่า "ผู้บริหารของโรงเรียนให้ความเห็นว่าอยากให้โอกาสทางการศึกษากับเด็ก และอยากให้โอกาสปรับปรุงตัวใหม่"
ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายที่ใช้ชื่อว่า "เกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร" ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า "ผมขอประจานผู้ที่ใช้เฟซ ชื่อ Valadimir Putini ได้โพสต์พาดพิงว่าเด็กชายที่ก่อเหตุต่อยอาจารย์ เป็นหลานท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ ผมอยากจะให้้เจ้าของ facebook แดง ทอนาโด หรือใครรู้จักบุคคลในเฟซทั้งสองคน ช่วยยืนยันด้วยว่าเป็นญาติฝ่ายใด คนตระกูลไทยเศรษฐ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กชายคนนี้เลย เด็กชายคนนี้บ้านอยู่บ่อยายส้ม อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นคนบ้านเดียวกับผม ผมขอยืนยันตระกูลไทยเศรษฐ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กชายที่ก่อเหตุนี้ใดๆ ทั้งสิ้น...อาจจะโดนฟ้องร้องก็ได้นะ ถ้ายังไม่ชี้แจงความเป็นจริง แดง ทอนาโด
#ทั้งคนโพสต์และคนแชร์ "