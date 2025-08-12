คนแห่ให้กำลังใจ “ครูหนูเล็ก”ล้น!หลังถูกนร.ชาย ม.5 ส่อเป็นโรคไออีดี ทำร้ายคาห้องเรียน

อุทัยธานี - ผู้ว่าฯ มอบหมายนายอำเภอบ้านไร่ เยี่ยมให้กำลังใจ “ครูหนูเล็ก” หลังนักเรียนชาย ม.5 ไม่พอใจผลคะแนนสอบกลางภาคทำร้ายคาห้องเรียน จนได้รับบาดเจ็บ เจ้าตัวเผยสภาพจิตใจดีขึ้น-ลูกศิษย์โทร.มาบอกรอครูกลับไปสอน ส่วน นร.ผู้ก่อเหตุเข้าข่ายเป็นโรคไออีดี
วันนี้(12 ส.ค.68) นายสิรภพ นิยมเดช นายอำเภอบ้านไร่ เป็นตัวแทน นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปเยี่ยม-มอบกระเช้าของขวัญส่งกำลังใจให้ “ครูหนูเล็ก” ที่บ้านพัก ในหมู่บ้านหนองขาม หมู่ 11 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ท่ามกลางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากันจนเต็มหน้าบ้าน
หลังถูกนักเรียนชายชั้น ม.5 ทำร้ายทั้งชก ทั้งเตะ ตีเข่า-โดดถีบ กลางห้องเรียนต่อหน้าต่อตาเพื่อนนักเรียนร่วมชั้น ทำให้ได้รับบาดเจ็บตาช้ำ-ศีรษะบวม-ซี่โครงอักเสบ เนื่องจากไม่พอใจผลคะแนนสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์
โอกาสนี้นายอำเภอบ้านไร่ บอกว่าทางผู้ว่าฯได้กำชับมาด้วยว่าหากทางครูหนูเล็กต้องการอะไรหรือให้ทำอะไรให้ขอให้รีบบอกมาจะจัดการให้ทุกอย่าง เรื่องที่ครูหนูเล็กฟ้องร้องดำเนินคดีกับนักเรียนชายคนดังกล่าว ก็ขอให้ทางครอบครัวหนูเล็กนั้นตัดสินใจเองหรือจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรก็ทำได้เลย
ส่วนนักเรียนชายชั้น ม.5 ทางแพทย์ได้ออกมาพูดว่าเข้าข่ายเป็นโรคไออีดี หรือโรคระเบิดอารมณ์เป็นระยะ (Intermittent Explosive Disorder หรือ IED) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ผู้ป่วยมีการระเบิดอารมณ์รุนแรงและหุนหันพลันแล่นอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่กระตุ้น อาการเหล่านี้อาจรวมถึงการทำร้ายร่างกาย การทำลายทรัพย์สิน หรือการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอื่นๆอีกด้วย
ขณะที่ครูหนูเล็ก ได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแล้วด้วยหน้าตาที่สดในมีกำลังใจและยิ้มแย้ม บอกว่า ตอนนี้มีคนส่งกำลังใจให้เยอะมากรวมถึงมาเยี่ยมที่บ้าน ซึ่งก็ขอขอบคุณมากทั้งหน่วยงานและครูผู้ร่วมอาชีพเดียวกัน ซึ่งในตอนนี้ไม่คิดจะลาออกแล้ว เพราะว่านักเรียนต่างโทรมาหาแสดงความห่วงใยและมีนักเรียนพูดคำหนึ่งที่เป็นแรงที่ฮึดขึ้นสู้ก็คือ..รอครูกลับมาสอนพวกหนูอีกนะ ซึ่งก็ได้สัญญากับเด็กว่ารอให้ครูรักษาร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนจะรีบไปสอนนักเรียนอย่างแน่นอน
ส่วนด้านคดีครูหนูเล็กไม่ขอพูดถึงในตอนนี้ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว ซึ่งทางตำรวจ สภ.หนองฉาง ได้เรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งแล้ว