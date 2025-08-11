สะเทือนใจทั้งประเทศ!นร.ชายชั้น ม.5 ไม่พอใจผลคะแนนสอบ ทั้งชกทั้งเตะครูสาวไม่ยั้ง

อุทัยธานี - ตร.หนองฉาง เชิญครูสาวให้ปากคำแล้ว..หลัง นร.ชายชั้น ม.5 ไม่พอใจผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ ทั้งชกทั้งเตะ แถมตีเข่าแบบไม่ยั้งต่อหน้าต่อตาเพื่อนกลางห้องเรียน จนตาช้ำ-หัวบวม-ซี่โครงอักเสบ ขวัญผวาอยากลาออก ขณะที่พ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุพาลูกลาออกแล้ว เผยเทอมก่อนเคยตบเพื่อน นร.หญิง -ตอน ม.4 ทำร้ายพ่อบังเกิดเกล้ามาแล้ว
วันนี้(11 ส.ค.68) พ.ต.ท.เรวัติ ศิริตื้นลี พนักงานสอบสวน สภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ได้เรียกตัวครูสอนคณิตศาสตร์ ผู้เสียหายที่ถูกนักเรียนชายชั้น ม.5 ทำร้ายร้างกาย เนื่องจากไม่พอใจผลคะแนน มาสอบคำเพิ่มเติม ภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลที่รักษาตัวแล้ว เนื่องจากขณะนอนรักษาตัวจิตใจยังบอบช้ำไม่สามารถที่จะให้การได้
ส่วนนักเรียนชั้น ม.5 ที่ก่อเหตุ ยังไม่ได้มีการสอบสวน ต้องรอการนัดหมายและสอบสวนต่อหน้าสหวิชาชีพ จึงจะสามารถดำเนินคดีต่อไปได้
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์ครูสาวผู้เสียหายขณะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน ถึงเรืองราวที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุความเป็นมาเป็นอย่างไร แต่ผู้เสียหายไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ พูดเพียงแต่ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามข่าวที่นำเสนอตามสื่อต่างๆเท่านั้น
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะหาข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นเพื่อนสนิท ได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ว่า ครูผู้เสียหายอายุ 33 ปี ดูนิสัยส่วนตัวเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดกับใคร ไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับใคร และเป็นคนที่ใจดีกับเด็กนักเรียนที่ผ่านมาไม่เคยมีปากเสียงกับเด็กนักเรียนคนนี้ นี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรก แต่เพื่อนเล่าให้ฟังว่า เด็กนักเรียนชายคนนี้ เมื่อเทอมที่แล้วเคยตบเด็กนักเรียนผู้หญิงหน้าบวม และพ่อกับแม่มาเคลียร์และประมาณ ม.4 เคยทำร้ายร่างกายพ่อตัวเอง
“เด็กคนนี้เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรง ครูคนนี้สอนที่โรงเรียนแห่งนี้มา 11 ปีแล้ว ตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากลาออก เนื่องจากว่ายังมีความรู้สึกกลัว เพราะโดนทำร้ายร่างกายหนัก และที่บ้านของเด็กนักเรียนค่อนข้างมีฐานะ กลัวอิทธิพลด้วย และรู้สึกอับอายที่โดนทำร้ายต่อหน้าเด็กนักเรียนคนอื่นๆ วันที่โดนทำร้ายตอนกลับบ้านไปต้องโกหกลูกตัวเองว่าที่หน้าบวมเพราะว่าโดนผึ้งต่อย เนื่องจากลูกยังเล็กไม่อยากให้ลูกรู้เหตุการณ์”
สำหรับเรื่องดังกล่าว มีการเผยแพร่ผ่านเพจโหนกระแส เมื่อ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณครูสาวคนหนึ่งว่าถูกนักเรียนชาย ม.5 ทำร้ายร่างกายในห้องเรียนเพราะไม่พอใจผลคะแนนสอบ
คุณครูคนดังกล่าวเล่าว่า เหตุเกิดวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ครูเตรียมที่จะเข้าไปประกาศผลสอบกลางภาคที่ห้องเรียน แต่ระหว่างทางก่อนเข้าห้องเรียน นักเรียนชาย ม.5 คนดังกล่าวได้เข้ามาถามครูว่า “ครูครับผมได้คะแนนสอบครูเท่าไหร่” ครูก็บอกไปว่า ได้ 18 คะแนน นักเรียนชายคนดังกล่าวก็ขอดูคะแนน ครูก็ให้ดู ซึ่งในส่วนที่เขาไม่ได้คะแนนเต็มเป็นส่วนที่ต้องแสดงวิธีทำ เขาทำมา 2 บรรทัด มีเพียงคำตอบซึ่งถูกต้องแต่เขาไม่ได้มีการแสดงวิธีทำ ครูจึงไม่ได้ให้คะแนนเต็ม
ซึ่งครูก็ได้อธิบายให้เขาฟังว่าทำไมถึงไม่ได้คะแนนเต็ม เพราะในโจทย์ บอกให้แสดงวิธีทำแต่เขาไม่ได้แสดงวิธีทำในการหาคำตอบ ซึ่งเขาก็ไม่ฟังการอธิบายของครู ครูจึงบอกว่า “งั้นไปฟังคุณครูท่านอื่นก็ได้ ว่าครูท่านอื่นจะให้คะแนนแบบครูไหม”
จากนั้นเขาก็ไปถามครูท่านอื่นที่สอนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกัน ครูท่านอื่นก็อธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงได้คะแนนแบบนี้ ครูเขาก็บอกว่าคะแนนก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอนแต่ละท่านด้วย
นักเรียนชายคนดังกล่าวก็เดินกลับมาหาครู บอกว่า “ครูที่ไปถามให้คะแนนเท่านี้ ครูจะให้ผมเท่าไหร่” ครูก็บอกว่าครูให้เท่านี้แหละ ไม่ให้เพิ่ม เพราะถือว่าอยู่ที่ดุลพินิจของครูผู้สอนแต่ละท่าน และครูก็บอกเขาว่าให้เขาไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกับครูใหม่
พอครูบอกเขาแบบนั้น เขาก็เตะโต๊ะที่ครูนั่งตรวจข้อสอบ 1 ที แล้วเขาก็ออกจากห้องไปประมาณ 10 นาที แล้วก็กลับเข้ามาใหม่ มานั่งเก้าอี้ที่ห่างจากโต๊ะครูไป 2 ช่วงโต๊ะ แล้วก็พูดกับครูว่า “ครูต้องขอโทษผม” ครูก็เลยถามย้อนกลับไปว่า “ใครกันแน่ที่ต้องขอโทษ” ซึ่งนักเรียนชายคนดังกล่าวก็นั่งอยู่ที่โต๊ะสัก 2-3 นาที จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาทำร้ายร่างกายครู โดยต่อยเข้าที่ใบหน้าครูหลายครั้ง เตะและ ตีเข่าใส่ครู
จนเพื่อน ๆ ในห้องเกิดอาการหวาดกลัว แต่ก็พยายามเข้ามาช่วยห้ามจากนั้นก็มีคุณครูอีกท่านหนึ่งเข้ามาช่วย แต่นักเรียนชายคนดังกล่าวก็ยังใช้คำพูดหยาบคายด่าทอครู ว่า “ไม่มีวุฒิภาวะความเป็นครู” ครูก็ได้ถามเขาว่า “ครูไม่เคยว่าอะไรเธอสักคำ ทำไมถึงทำกับครูแบบนี้” เขาก็ตอบกลับมาว่า “สมควรแล้ว ที่เขาทำกับครูแบบนี้”
หลังเกิดเหตุครูได้ไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล ซึ่งมีการฟกช้ำที่ดวงตา หัวบวมทางด้านซ้าย ซี่โครงอักเสบ และได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่ สภ.หนองฉาง เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจนัดสอบปากคำวันที่ 12 ส.ค.68 ซึ่งหลังเกิดเหตุทางผู้ปกครองของนักเรียนที่ก่อเหตุก็ได้ติดต่อเข้ามาขอโทษครูแทนลูกเขา โดยนักเรียนชายคนดังกล่าวถูกพักการเรียนเป็นบทลงโทษ และเขาได้มาทำเรื่องลาออกจากโรงเรียนในเวลาต่อมา
คุณครูคนดังกล่าว ยังเล่าทั้งน้ำตาว่า ทุกวันนี้ตอนนอนก็ยังมีอาการผวาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่อยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นตัวที่ไม่ดีให้กับคนอื่น เรื่องคะแนนสอบ ไม่จำเป็นต้องมาทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้ เพราะมีอีกหลายวิธีในการแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกใช้กำลังกับครู