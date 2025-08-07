"บุรีรัมย์" ลั่น ถ้าเพิกถอน 2 สนามช้างฯ เจอฟ้องกลับแน่ ซัด อย่านำเรื่องนี้มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

หลังศาลฎีกา-ศาลปกครองประกาศผลสอบพื้นที่เขากระโดงเป็นของรัฐ สั่งเพิกถอนที่ดิน 5 พันไร่ เดือดร้อนไปถึงสนามช้าง อารีน่า ของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับ ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อาจจะต้องรื้อทิ้งทั้งหมด
ล่าสุด นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ ผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กับ ประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานทรัพย์สิน และผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการสื่อสาร สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกมายืนยันว่าพวกเขาจะใช้สนามทั้ง 2 ต่อไป
ผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวซื้อมาอย่างถูกต้องในปี 2556 มีเอกสารครบ แต่มาตอนนี้กลับมีปัญหาถูกเพิกถอน ผู้ที่ต้องประสบภัยก็คือชาวบ้านและเอกชน
ทั้งนี้ทางตัวแทนของ บุรีรัมย์ ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ และสนามฟุตบอล ยืนยันว่า หลังจากตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้ออย่างละเอียดพบว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่มีหลักฐานตามข้อกฎหมายเลยแม้แต่อันเดียว
โดย หลักฐานที่ว่าไม่มีนั้น ได้แก่ พ.ร.ฎ. จัดซื้อที่ดินดังกล่าว ไม่มีระบุในแผนที่แนบท้าย พ.ร.ฏ. โดยแผนที่ที่ รฟท. อ้างว่าจัดทำเมื่อปี 2465 ไม่ใช่แผนที่แนบท้าย พ.ร.ฎ. ขณะเดียวกันที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า เป็นที่ดินของ การรถไฟฯ แต่อย่างใด ซึ่งทางการรถไฟมีเพียงเอกสารขอเสนอซื้อที่ดินเพื่อขนหินเท่านั้น
ขณะที่รางรถไฟ ที่มีการเข้าไปบริเวณเขากระโดง ฝั่งบุรีรัมย์ ชี้แจงว่า ไม่ใช่รางเพื่อการเดินรถตามกฎหมาย แต่เป็นรางชั่วคราวที่ใช้สำหรับขนหินเพื่อสร้างทางรถไฟ ซึ่งการรถไฟฯ ยอมรับในเรื่องนี้
ทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จ การรถไฟฯ จะต้องจ่ายค่าทำขวัญให้กับประชาชนบริเวณดังกล่าว และช่วยรื้อถอนรางรถไฟ แต่ปัจจุบัน การรถไฟฯ ไม่ได้รื้อถอนตามข้อกฎหมายที่ระบุ
ด้าน นาย ประมูลชัย นพสุวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานทรัพย์สิน และผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการสื่อสาร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวยืนยันว่า นับตั้งแต่มีประเด็นข้อพิพาท ทางสโมสรฯ ยังไม่เคยได้รับหนังสือใด ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยืนยันว่า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะยังใช้สนามช้าง อารีน่า ลงทำการแข่งขันต่อไป
"ช้าง อารีนา ไม่เพียงเป็นสนามเหย้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังเป็นสังเวียนระดับชาติ และนานาชาติ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์" ประมูลชัย กล่าว
"ปัญหานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของเอกสารสิทธิ หรือการจัดการที่ดิน แต่คือความมั่นคงและศักยภาพของ จ.บุรีรัมย์ ในฐานะเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย"
"หากท้ายที่สุด ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยไม่มีการแก้ไขที่รอบคอบ จะไม่ใช่แค่ บุรีรัมย์ เสียหาย แต่คือวงการกีฬาทั้งระบบ" ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานทรัพย์สิน และผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการสื่อสาร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทิ้งท้าย
ส่วน นาย ตนัยศิริ ชาญวิทยารมย์ ผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ชี้แจงว่า ตัวพื้นที่สนามที่มีข้อพิพาท คือ แนวรั้ว มีการซื้อขายในปี 2556 เป็นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
“นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสนามแข่ง แต่คือพายุลูกใหญ่ถาโถมเข้าสู่วงการกีฬาไทย หากปล่อยให้การเมืองกลบทุกเสียงของความเป็นธรรม วงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งระบบอาจล่มสลาย” ตนัยศิริ ชาญวิทยารมย์ ผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าว
นอกจากนี้ถ้ามีคำสั่งเพิกถอนออกมา ก็จะมีการฟ้องกลับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน หรือดำเนินคดีอาญาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เบิกความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารราชการ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง จนกว่าคดีสิ้นสุด
พร้อมเน้นย้ำเรื่องสำคัญ ว่า ถ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย จะแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินเขากระโดงทั้งหมดต้องมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขต และ จัดซื้อที่ดิน พร้อมแผนที่แนบท้าย พร้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464
โดยปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่มีแผนที่แนบท้ายที่ถูกต้อง แต่เป็นการใช้แผนที่ที่จัดทำขึ้นโดยกรมที่ดินตามคำสั่งของกบร.ปี 2539 เป็นหลักฐานในชั้นศาล