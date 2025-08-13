นักเรียน ม.5 ทำร้ายครู เหตุไม่พอใจคะแนนสอบ – โรงเรียนเร่งเยียวยา เตรียมให้เรียนออนไลน์ชั่วคราว

คืบหน้าเด็ก ม.5 ทำร้ายครู โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาเผยเร่งดูแลครู ระบุ เด็กสำนึกผิด เข้าขอโทษแล้ว เตรียมให้เรียนออนไลน์ชั่วคราว พร้อมประสานผู้ปกครองดูแลสุขภาพจิตเด็กต่อเนื่อง!
จากกรณี เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจในวงการการศึกษา เมื่อคุณครูผู้สอนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีประสบการณ์การสอนมานานกว่า 10 ปี ถูกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำร้ายร่างกาย เนื่องจากไม่พอใจที่ครูให้คะแนนสอบกลางภาค 18 คะแนนเต็ม 20
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจและวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นญาติของนักเรียนที่ก่อเหตุ ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่า "น้องจ๊อบ" นักเรียนผู้ก่อเหตุ เป็นเด็กดี มีประวัติเยี่ยม เคยเข้าแข่งขันโอลิมปิก พร้อมขอให้สังคมให้อภัย ระบุว่าเป็นความผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
ล่าสุด วันนี้ (13 ส.ค.) นายสมบูรณ์ ทิพย์รังศรี ผู้จัดการโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้ออกมาเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหากรณีดังกล่าว โดยระบุว่าทางโรงเรียนได้เข้าดูแลเยียวยาคุณครู น.ส.ภรณ์ทิพย์ (สงวนนามสกุล) ที่ถูกทำร้ายมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาตัวในโรงพยาบาล จนกระทั่งกลับไปพักฟื้นที่บ้าน และจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าคุณครูจะสามารถกลับมาสอนหนังสือได้ตามปกติ
ในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ก่อเหตุ ทางโรงเรียนยืนยันว่านักเรียนได้แสดงความสำนึกผิดและได้เข้าไปขอโทษคุณครูขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองฉางแล้ว ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อดูแลสุขภาพจิตของเด็กอย่างใกล้ชิด โดยยังคงรักษาสถานภาพการเป็นนักเรียนไว้ แต่ในช่วงนี้จะให้นักเรียนเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ปกติ หลังจากที่ทีมสหวิชาชีพได้สอบถามประเมินผล หรือผู้ปกครองอาจตัดสินใจเลือกนำเด็กไปเรียนในสถานศึกษาแห่งใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ