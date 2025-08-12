ดราม่าครูถูกทำร้าย! ญาติอ้าง "น้องจ๊อบ" เด็กดีโอลิมปิก ขอสังคมให้อภัย

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อครูท่านหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีถูกนักเรียน ม.5 ทำร้ายร่างกาย เพราะไม่พอใจเรื่องคะแนน ล่าสุด มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งอ้างเป็นญาติของนักเรียนที่ก่อเหตุ โพสต์ชี้แจงว่า "น้องจ๊อบ" เป็นเด็กดี มีประวัติเยี่ยม เคยแข่งโอลิมปิก ขอสังคมให้อภัย ชี้เป็นความผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
จากกรณี คุณครูรายหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี ที่สอนในโรงเรียนแห่งนี้มายาวนานกว่า 10 ปี ถูกเด็กนักเรียนชั้น ม.5 ทำร้ายร่างกาย เนื่องจากไม่พอใจที่ครูให้คะแนนสอบกลางภาค 18 เต็ม 20
ล่าสุด วันนี้ ( 12 ส.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง อ้างว่าเป็นญาติของนักเรียนชายที่ก่อเหตุ โดยได้โพสต์รูป และข้อความระบุว่า นายณัฐพงศ์ หรือน้องจ๊อบ เป็นหลานชายของผมเอง จากที่รู้จักมาน้องจ๊อบ น้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน ไม่เกเร ประวัติไม่เคยเสีย เป็นลูกดีเด่น 3 ปีซ้อน เคยประกวดการแข่งโอลิมปิค สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
แต่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คนเราผิดพลาดกันได้ เพียงแต่ว่าผิดพลาด จะแก้ไขมันได้หรือเปล่า ขอวอนสังคมให้อภัยน้องจ๊อบ น้องรู้เท่าไม่ถึงการณ์จริง ๆ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันเป็นที่แน่ชัดว่า เฟซบุ๊กดังกล่าว เป็นญาติของเด็กนักเรียนชาย ชั้น ม.5 จริงหรือไม่