เดือดไม่หยุด!ศิษย์เก่าไม่ทน ดาหน้าจวกผู้บริหารป้องเด็ก ม.5 ทำร้ายครู

อุทัยธานี - เรื่องฉาว นร.ชายชั้น ม.5 ไม่พอใจผลคะแนนสอบคณิตฯกลางภาค รัวหมัดใส่ครูแบบไม่ยั้งกลางห้องเรียน ยังเดือดไม่หยุด..ศิษย์เก่าไม่ทนโพสต์เรียกร้องตรวจสอบผู้บริหารโรงเรียนละเลยหน้าที่ หลังยังให้ผู้ก่อเหตุเรียนที่เดิมต่อ
กรณีนักเรียนชายชั้น ม.5 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ใน อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย ครูสาวหลังไม่พอใจผลคะแนนสอบ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ ถึงพฤติกรรมความรุนแรง โดยเมื่อวานนี้(13 ส.ค.68) มีรายงานว่า นักเรียนชายรายนี้ยังคงเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้อยู่ แต่มีการปรับให้เรียนออนไลน์แทนไปจนกว่าคดีได้ข้อสรุป ซึ่งผู้บริหารของโรงเรียน ให้ความเห็นว่าต้องคำนึงถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กเป็นสำคัญ
ปรากฎว่า จนถึงเช้าวันนี้(14 ส.ค.) เริ่มมีบรรดาศิษย์เก่าของโรงเรียนเอกชนดังกล่าว ออกมาโพสต์เรียกร้อง .."ขอพื้นที่ในการเรียกร้องต่อการละเลยหน้าที่และความยุติธรรมของโรงเรียน..ที่เพิกเฉยต่อความผิดร้ายแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายครูจนได้รับบาดเจ็บ โดยกลับเลือกปกป้องและปล่อยให้ผู้กระทำผิดยังคงอยู่ในสถานศึกษา ทั้งที่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำลายความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา และฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยตรง
การตัดสินใจดังกล่าวของโรงเรียนไม่เพียงเป็นการทรยศต่อครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณอันตรายต่อสังคมว่า การทำร้ายครูไม่จำเป็นต้องได้รับโทษ ผลลัพธ์เช่นนี้คือการปลูกฝังวัฒนธรรมความรุนแรงในสถานศึกษา
และทำให้กฎหมายกลายเป็นเพียงกระดาษไร้ค่า
1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 “ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 และมาตรา 22 เน้นให้สถานศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และปลูกฝังระเบียบวินัยแก่ผู้เรียน
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 6 ระบุชัดว่าการกระทำความผิดร้ายแรง เช่น การทำร้ายร่างกายจนเกิดอันตราย ควรได้รับโทษ “ไล่ออกจากสถานศึกษา”
ดังนั้นจึงขอเรียกร้อง ให้หน่วยงานต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และสาธารณชน เข้าตรวจสอบการกระทำของผู้บริหารโรงเรียน..อย่างเร่งด่วน และดำเนินมาตรการเพื่อคืนความยุติธรรมแก่ผู้เสียหาย พร้อมยุติวัฒนธรรมการปกป้องผู้กระทำผิดในสถานศึกษา
การนิ่งเฉยต่อความรุนแรง คือการสมรู้ร่วมคิดกับความอยุติธรรม และสังคมไทยต้องไม่ยอมให้โรงเรียนใดกลายเป็นพื้นที่ที่ความรุนแรงถูกทำให้เป็นเรื่องปกติ #ศิษเก่า #TW01 #ลูกเทาเหลืองไม่เอาความรุนแรง