เชียงใหม่ฝุ่นควันหนายึดอันดับโลกเหนียวแน่นเมืองคุณภาพอากาศแย่-ค่ามลพิษพุ่งเกินมาตรฐานกระทบสุขภาพ

วันนี้ (3 มี.ค. 66) รายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งวันนี้สภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควัน ทั้งนี้ ข้อมูลแผนที่แสดงจุดความร้อนจากดาวเทียมพบว่าวานนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีจุดความร้อนทั้งสิ้น 40 จุด จากจำนวนทั้งหมด 1,298 จุด ที่ตรวจพบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ขณะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานการตรวจหาจุดความร้อนประจำวันที่ 3 มี.ค. 66 รอบเช้า ว่า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนทั้งสิ้น 29 จุด ได้แก่ อมก๋อย 5 จุด, สันทราย 4 จุด, พร้าว 4 จุด, ไชยปราการ 3 จุด, แม่ออน 3 จุด, แม่แตง 3 จุด, ดอยเต่า 2 จุด, แม่วาง 2 จุด, เชียงดาว 1 จุด, ฮอด 1 จุด และสันกำแพง 1 จุดสำหรับรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 115 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 126 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 127 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 157 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 206, 200, 225, 236, 237 และ 267 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 178 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 107.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 191 US AQI, อันดับ 2 เมืองกรากุฟ ประเทศโปแลนด์ 187 US AQI และอันดับ 3 เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย 178 US AQI