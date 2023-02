ฝุ่นเชียงใหม่ยังหนาทึบค่ามลพิษพุ่งทั้งที่พบ Hotspot แค่ 6 จุด เหตุโดนลมหอบเข้ามาจากต่างแดน

ช่วงเที่ยงวันนี้ (25 ก.พ. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาของวันนี้สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกฝุ่นควันปกคลุมหนาทึบต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันแล้ว แม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะตรวจพบว่ามีจุดความร้อนจากการเผาเพียง 9 จุดเท่านั้น จากจำนวนทั้งหมด 760 จุด ที่ตรวจพบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ แต่ปัจจัยเรื่องกระแสลมทำให้ฝุ่นควันจากต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านถูกพัดพาเข้ามาสะสมในพื้นที่ที่มีสภาพเป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับความกดอากาศสูงเนื่องจากอากาศที่ยังคงหนาวเย็น ทำให้ฝุ่นควันไม่สามารถระบายออกไปได้ทั้งนี้ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 52 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 71 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 88, 71, 104, 84, 157 และ 152 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 165 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 82.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 352 US AQI, อันดับ 2 เมืองแบกแดด ประเทศอิรัก 195 US AQI และอันดับ 3 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 190 US AQI