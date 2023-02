เชียงใหม่ช้ำฝุ่นควันคลุมทึบดันค่ามลพิษอากาศพุ่ง-สสจ.ชี้สถิติผู้ป่วยจาก PM 2.5 ยังเพิ่มแค่เล็กน้อย

วันนี้ (21 ก.พ. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตลอดทั้งวันนี้สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบจนไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลได้เหมือนปกติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางกายภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กำลังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น แม้ว่าในช่วงวันที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาเพียง 6 จุดเท่านั้น แต่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างตรวจพบจุดความร้อนมากถึง 361 จุด ประกอบกับกระแสลมที่พัดพาขึ้นเหนือเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขาคล้ายเป็นแอ่ง จึงทำให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นควันจำนวนมากทั้งนี้ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 116, 137, 119, 88, 134 และ 157 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 141 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 51.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 17 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองแบกแดด ประเทศอิรัก ดัชนีคุณภาพอากาศ 193 US AQI, อันดับ 2 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 187 US AQI และอันดับ 3 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 178 US AQIด้านนายธนิสร ธิติปภาดา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ, กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง, กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ ว่า จากข้อมูลจากระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน (SMOG-Epinorth) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ สัปดาห์ที่ 1-7 เริ่มจากเดือน ม.ค. 66 พบว่ามีเพียงผู้ป่วยกลุ่มโรคตาอักเสบ และผิวหนังอักเสบ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งแนวทางการดำเนินการดูแลกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวในช่วงสถานการณ์ช่วงวิกฤต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการให้หน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งออกติดตามเยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวผ่านกลไกทีม 3 หมอ ซึ่งมีครอบคลุมอยู่ในทุกพื้นที่