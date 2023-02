เชียงใหม่ค่าฝุ่นควันมลพิษอากาศยังพุ่งเกินมาตรฐานแม้ฝนตกในพื้นที่-ลุ้นซ้ำ16-17ก.พ.66

วันนี้(16 ก.พ.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า แม้ช่วงคืนที่ผ่านมาจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามพบว่าเช้าวันนี้สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันและค่ามลพิษอากาศสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบว่าสูงเกินค่ามาตรฐานทุกสถานีโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 89 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 105 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 76 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 124 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,152 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 174 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 197, 215,164,234,262 และ 284 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 150 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 55.3ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 22 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก และอันดับสูงกว่ากรุงเทพฯ ที่อยู่อันดับ 37 ตรวจวัดในเวลาเดียวกันมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 106 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 255 US AQI, อันดับ 2 เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ 200 US AQI และอันดับ 3 เมืองกรากุฟ ประเทศโปแลนด์ 188 US AQIด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งว่าในช่วงวันที่ 16-17 ก.พ.66 ยังมีอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ภาคเหนือร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ ซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอากาศลงได้อีกส่วนหนึ่ง