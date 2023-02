ฝุ่นควันมลพิษเชียงใหม่ยังน่าห่วงพุ่งทะลุเกณฑ์มาตรฐานกระทบสุขภาพต่อเนื่อง-นำโด่ง กทม.หลายช่วงตัว

วันนี้(12 ก.พ.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไฟไหม้ป่าในพื้นที่อำเภอฮอด ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังระดมกำลังกันทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเร่งดับให้ได้โดยเร็ว ขณะที่จากการสังเกตการณ์พบว่าสภาพตัวเมืองถูกปกคลุมทั่วด้วยหมอกควันที่หนาเป็นชั้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ และตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด รวม 7 สถานี นั้นจากการตรวจวัดพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 179 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 166 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 76, 80,30,59,201 ,289, และ276 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐาน 100ทั้งนี้จากผลการตรวจวัดดังกล่าวพบว่า ภาพรวมคุณภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีถึงปานกลาง อย่างไรก็ตามในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม,อำเภอเชียงดาว และอำเภอฮอด นั้น ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศ สูงเกินค่ามาตรฐาน จนอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงต่อเนื่องมานานกว่าสัปดาห์แล้ว เนื่องจากไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นและยังไม่สามารถดับได้หมด จนกระทั่งมีการเรียกร้องให้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติมลพิษอากาศ เพื่อปกป้องดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00 น.วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 160 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 73.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 16 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก และอันดับสูงกว่ากรุงเทพฯ ที่อยู่อันดับ 53 ที่ตรวจวัดในเวลาเดียวกันมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 53 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 13 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองซาราเยโว ประเทศบอสเนียฯ ดัชนีคุณภาพอากาศ 197 US AQI, อันดับ 2 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 181 US AQI และอันดับ 3 เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ 180 US AQI