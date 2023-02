วิกฤต! เชียงใหม่จมฝุ่นควัน ค่ามลพิษอากาศพุ่งครองอันดับ 1 โลกแล้ว

วันนี้ (15 ก.พ. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตลอดทั้งวันนี้สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควัน และล่าสุดผลการตรวจวัดค่ามลพิษอากาศจากเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษอากาศทั่วโลก พบว่าเมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ ค่ามลพิษอากาศของจังหวัดเชียงใหม่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจนเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 191 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 132.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน ขณะที่กรุงเทพฯ ที่อยู่อันดับ 10 ของโลก ตรวจวัดในเวลาเดียวกันมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 155 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 63.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ 3 อันดับแรกเมืองหลักที่ค่ามลพิษอากาศสูงที่สุดในโลก ได้แก่ อันดับ 1 เชียงใหม่ ประเทศไทย ดัชนีคุณภาพอากาศ 191 US AQI, อันดับ 2 เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน 183 US AQI และอันดับ 3 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 172 US AQI