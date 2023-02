อาการหนัก! เชียงใหม่ฝุ่นควันหนาค่ามลพิษพุ่งเกินเกณฑ์หลายเท่าตัว-ทะยานยึดอันดับ 3 เมืองอากาศยอดแย่ที่สุดในโลก

วันนี้ (15 ก.พ. ) รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันอย่างรุนแรงและขุ่นมัวกว่าหลายวันที่ผ่านมาอย่างชัดเจน จนไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลได้เหมือนช่วงปกติ ซึ่งตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์จะรุนแรงแต่ยังพอมองเห็นยอดดอยสุเทพได้ลางๆ ขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบว่าสูงเกินค่ามาตรฐานทุกสถานี โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเชียงดาว และอำเภอฮอด ที่ค่ามลพิษอากาศสูงเกินค่ามาตรฐาน 4-5 เท่าตัวทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 148 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 264 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 213 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 159, 180, 177, 258, 374 และ 323 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐาน 100 ซึ่งภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 187 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 125.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก และอันดับสูงกว่ากรุงเทพฯ ที่อยู่อันดับ 18 ตรวจวัดในเวลาเดียวกันมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 120 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 43.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 260 US AQI, อันดับ 2 เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน 232 US AQI และอันดับ 3 เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย 187 US AQIด้านคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นควันและมลพิษอากาศ ว่าควรตรวจสอบระดับคุณภาพอากาศก่อนท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงบริเวณนั้น หรืออยู่ในพื้นที่อากาศสะอาด เช่น อาคารปิด มีเครื่องกรองอากาศ เป็นต้น หากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีเหลืองขึ้นไป และสำหรับประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงในกรณีที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มขึ้นไป ขณะเดียวกัน ควรสวมหน้ากากชนิด N95 ให้กระชับเมื่อจำเป็นต้องไปในบริเวณที่มี PM 2.5 สูง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจเหนื่อย เจ็บแน่นอก ไอมาก หรือเลือดกำเดาไหล ควรพบแพทย์ และหลีกเลี่ยงบริเวณฝุ่น PM 2.5 สูง