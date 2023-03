สาหัส! เชียงใหม่ค่ามลพิษอากาศเลวร้ายพุ่งติดอันดับโลกต่อเนื่อง-ฝุ่นควันทึบคลุมเมืองเกินเกณฑ์กระทบสุขภาพ

วันนี้ (1 มี.ค. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดเช้าวันนี้สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควัน ซึ่งเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้จากระยะไกลได้เหมือนปกติ และเป็นตัวชี้วัดทางกายภาพเป็นอย่างดีว่าสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่กำลังเข้าขั้นวิกฤต โดยผลการตรวจวัดจุดความร้อนของดาวเทียมในช่วงวันที่ 28 ก.พ. 66 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบว่ามีจุดความร้อนจากการเผาเพียง 90 จุด จากจำนวนทั้งหมด 2,201 จุด ที่ตรวจพบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ให้ดำเนินมาตรการป้องกันเฝ้าระวังไฟไหม้ป่าและการเผาทุกชนิดอย่างเข้มงวดที่สุด นอกจากนี้ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขมีคำแนะนำให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง, ผู้สูงอายุ, เด็กและสตรีตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกตัวอาคารทั้งนี้ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 76ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 111 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 102 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 99 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 135 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 190, 164, 221, 212, 209 และ 245 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 186 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 122.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ดัชนีคุณภาพอากาศ 197 US AQI, อันดับ 2 เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ 195 US AQI และอันดับ 3 เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย 186 US AQI