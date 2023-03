เชียงใหม่มลพิษอากาศพุ่งยึดอันดับ 2 ของโลก-ฝุ่นควันคลุมทึบมีผลกระทบสุขภาพ

บ่ายวันนี้ (28 ก.พ. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและหนาทึบขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งล่าสุดไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้จากระยะไกลแล้ว ขณะที่วันนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบว่ามีจุดความร้อนจากการเผาเพียง 48 จุด จากจำนวนทั้งหมด 1,900 จุด ที่ตรวจพบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยช่วงคืนที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ที่เป็นเขตรอยต่อกับอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซึ่งไฟเริ่มลุกไหม้ตั้งแต่ช่วงเย็นและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางคืน ท่ามกลางความสับสนในช่วงแรกว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอใดแน่ จนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังกันเข้าทำการดับไฟแล้วทั้งนี้ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 83 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 95 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 62 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 133 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 142, 119, 182, 205, 129 และ 243 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 167 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 87.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 175 US AQI, อันดับ 2 เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย 167 US AQI และอันดับ 3 เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 166 US AQI