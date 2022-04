ปธ.วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกฉะเชิงเทราสุดปลื้ม “มิลลิ” โซ้ยข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีระดับโลก

ฉะเชิงเทรา -

ามคืน และยังทำให้เกิดกระแสการบริโภคข้าวเหนี ยวมะม่วงจนถึงขั้นชาวต่างชาติพากันต่อคิวรอซื้อ จนติดเทรนด์ “ทวิตเตอร์” เป็นอันดับหนึ่งนั้น





วันนี้ (17 เม.ย.) นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก จ.ฉะเชิงเทรา เป็นอีกผู้หนึ่งที่เกาะกระแสแร็ปเปอร์ดังหลังโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีระดับโลกว่า จะช่วยให้กระแสการบริโภคข้าวเหนียวมะม่วงกลับมาคึกคักอีกครั้ง



หลังมีกระแสข่าวว่าชาวต่างชาติได้พากันต่อแถวเพื่อรอซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ไทยและข้าวเหนียวเพื่อรับประทาน



และยังแสดงความเห็นว่าการโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีระดับโลกของแร็ปเปอร์สาว ถือเป็นการช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำ



“เพิ่งได้เห็นคลิปการแสดงในวันนี้และรู้สึกชื่นชม รวมทั้งอยากที่จะพากลุ่มชาวสวนมะม่วงใน จ.ฉะเชิงเทรา นำกระเช้ามะม่วงเกรดคุณภาพส่งออกเดินทางไปขอบคุณ แต่ไม่ทราบว่าตอนนี้สาวมิลลิ อยู่ที่ไหน”





โดยราคามะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และน้ำดอกไม้สีทองที่จำหน่ายภายในประเทศปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัม 20-40 บาท จากเดิมที่เคยขายได้สูงถึง 40-50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคามะม่วงส่งออกอยู่ 110 บาทต่อกิโลกรัม



“จากกระแสที่เกิดขึ้นในระดับโลกครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้เกิดการบริโภคมะม่วงจากไทยมากขึ้น และเชื่อว่าจะช่วยให้ราคากลับมาดีขึ้นตามลำดับ ส่วนตลาดต่างประเทศนั้นยังคงต้องรอเวลาอีกสักระยะเนื่องจากเพิ่งเกิดกระแสความนิยมขึ้นมาในวันนี้” นายมานพ กล่าว











จากกรณีที่นักร้องแนวแร็ปเปอร์ “มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล” หนึ่งในศิลปินไทยที่ได้ขึ้นโชว์บนเวที Coachella (โคเชลลา) Valley Music and Arts Festival 2022 ได้โชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงขณะร้องเพลง "สุดปัง" ของตนเอง และในท่อนแร็ปยังได้บอกเล่าเกี่ยวกับสังคมไทยในมุมของตนเอง เช่น "คนไทย ไม่ได้ขี่ช้าง รถไฟฟ้าบีทีเอสก็มีค่ะ” รวมทั้งเรื่อง “เสาไฟกินรี ต้นละแสนละซิ่ รถไฟสมัย ร.5 ใช้มาแล้ว 120 ปี”โดยไม่พลาดที่จะแซะไปยังรัฐบาลด้วยภาษาอังกฤษว่า Country is good, People is good, Our food is good but Government is bood. (ประเทศคือดี ประชาชนก็ดี อาหารก็ดี แต่รัฐบาลคือบูด) จนทำให้เกิดกระแสโด่งดังเพียงชั่วข้