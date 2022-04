"มิลลิ" โชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวที Coachella ไม่พลาดแซะ "รัฐบาลบูด"

หลังเจ้าตัวได้มีการโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวที พร้อมกับนำเพลง "สุดปัง" ของตนเองไปร้องขณะที่ท่อนแร็ปเจ้าตัวก็ได้บ่นบอกเล่าเกี่ยวกับสังคมไทยในมุมของตนเอง เช่น "คนไทย ไม่ได้ขี่ช้าง รถไฟฟ้าบีทีเอสก็มีค่ะ” , “เสาไฟกินรี ต้นละแสนละซิ่ รถไฟสมัย ร.5 ใช้มาแล้ว 120 ปี”นอกจากนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะแซะไปยังรัฐบาลด้วยภาษาอังกฤษว่า Country is good, People is good, Our food is good but Government is bood. (ประเทศคือดี ประชาชนก็ดี อาหารก็ดี แต่รัฐบาลคือบูด) จนทำให้เธอถูกพูดในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก