เรื่องเล่าเช้านี้โป๊ะแตก! โพสต์ภาพเก่า อ้างผู้คนจำนวนมากซื้อข้าวเหนียวมะม่วงตามรอยแร็ปเปอร์สาว

วันนี้ (17 เม.ย.) เฟซบุ๊ก “Jack Titus” ได้โพสต์ภาพระบุว่าคือรายงานสดจากเมืองลาสเวกัส โดยอ้างว่าเป็นภาพผู้คนจำนวนมากแห่ต่อคิวตลาดเอเชียเพื่อซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ และเชื่อว่ามิลลิเป็นศิลปินไทยคนแรกที่สร้างปรากฏการณ์บูมตลาดข้าวเหนียวมะม่วง แถมยังชี้ว่าเรื่องดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้แก่ประชาชนชาวอเมริกันที่อาศัยในลาสเวกัสอย่างมากอีกด้วยต่อมาพบว่าเพจเฟซบุ๊ก "เรื่องเล่าเช้านี้" ได้โพสต์ภาพผู้คนจำนวนมาก โดยระบุว่าเป็นภาพผู้คนจำนวนมากเดินทางมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อเวลา 5 ทุ่มที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่แท้จริงแล้วภาพดังกล่าวเป็นภาพของสำนักข่าว ABC News ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่า "Long Line of people waiting for buses" หรือประชาชนต่อคิวยาวเพื่อรอรถโดยสาร คำบรรยายภาพระบุว่า "A long line of people waiting for buses after the Commonwealth Games opening ceremony" แปลได้ว่าประชาชนจำนวนมากต่อคิวเป็นแถวยาวเพื่อรอรถโดยสารประจำทางหลังพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ ภาพดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2561 เวลา 06.18 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ Commonwealth Games 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่นครโกลด์โคสต์ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 4-15 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา