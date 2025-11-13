เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความสามารถต้องเก็บเอาไว้ ความรู้มีมาก แต่ยังไม่ใช่จังหวะปล่อยของแบบเทหน้าตัก ยังต้องเรียนรู้กับเรื่องใหม่ๆ ที่เข้ามา การทำงานกับคนแปลกหน้า แม้ดูขัดใจ แต่ดีกับคุณเอง เป็นวันที่เหมาะจะเจรจางานบนโต๊ะอาหาร การเงินหยิบยืมได้บางส่วน ลงทุนดีกับตลาดทางเอเชียหรือทางทิศตะวันออก ตลาดของเคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง แฟชั่น สัตว์เลี้ยง โดดเด่นมากๆ สุขภาพโรคเกี่ยวกับช่องท้องไม่น่าไว้ใจ
คนโสดมีคนอิจฉา หรือมากมายด้วยคนสนิทที่มีปัญหาหัวใจมานั่งปรับทุกข์ ปรึกษาบ่อยครั้ง อย่าตกหลุมรักพวกเขา จะเดือดร้อน เพศทางเลือกแฟนจะได้โยกย้ายอยู่กับแฟน ส่วนคนแต่งงานแล้ว มีลุ้นย้ายบ้านใหม่ เรือนหอใหม่ หรือรับมรดกจากคนรัก
คนเกิดวันจันทร์
จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถช่วยเหลือคนอื่น สิ่งใดที่เคยโดนมองข้าม จะโคจรกลับมาหา งาน เงินรับเป็นจ๊อบดีกว่าทำเป็นงานประจำ ซื้อมาขายไปกำไรวันนี้อาจน้อย แต่สิ่งที่ผลิตเองทำเองโดดเด่น มนุษย์เงินเดือนพ่วงตำแหน่งใหม่ แต่รายได้ไม่ขยับเพิ่มตาม เข้าหาธนาคารเด่นในช่วงบ่าย ค้ำประกัน ลงทุนร่วมหุ้นเลือกตามความสบายใจ มีโชคดีจากคนใกล้ตัวในสิ่งที่เกินคาด งดการเสี่ยงลาภลอย
เน้นการอยู่นิ่งๆ ไม่ต้องวิ่งเข้าหา คนโสดถึงเวลาเล่นตัวบ้างเพื่อให้ทราบว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไร คุณมีลุ้นกับคนที่เข้ามาจีบมากกว่าคนที่ไปชอบ ใครมีแฟนแล้วเสน่ห์ยังทำงานต่อเนื่อง นอกจากคนรักดูแลดี ยังมีคนนอกที่หมายตาจะเข้ามาตีสนิท ระวังผิดใจต่อคนข้างกาย
คนเกิดวันอังคาร
มีคนให้ร้ายด้วยคำพูดในเรื่องที่ไม่เป็นจริง การเงินค่อนข้างฝืด แต่หมุนใช้หมุนเก็บได้ระดับหนึ่ง การใช้จ่ายฉุกเฉินมักอยู่กับรถ หรือการเดินทางต่างๆ มีข่าวดีเกี่ยวกับการศึกษาหรืองานมงคลที่คุณต้องไปร่วมโมเมนต์ หาเช้ากินค่ำระวังโดนตัดค่าตัว แต่งานที่ดีลระยะยาวมีความสำเร็จโดยง่าย เข้าหาเจ้านายอายุน้อย พวกเขาจะสนับสนุนคุณ อาจได้ตำแหน่งที่ไม่ได้ลุ้นไม่คาดคิดมาก่อน สุขภาพทรงๆ ตัว
ใครอินเลิฟวันนี้ต้องหาโอกาสอธิบาย มีเรื่องเข้าใจผิดที่ทำให้คนพิเศษคิดมาก แม้ยังไม่ได้คบหากันจริงจังก็ตาม ด้านคนมีคู่อยู่แล้วอะไรยอมได้ ถอยได้ให้คนรักช่วยคิดช่วยจัดการบริหารดีกว่าทำเองคนเดียว คนตั้งครรภ์ต้องช่วยกันประคับประคอง
คนเกิดวันพุธ
ใครทำธุรกิจต้องห้ามใจยังไม่รีบขยาย หากมันรันต่อเนื่องอยู่ในทิสทางที่ดี ต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ก่อน และจับกระแสระยะสั้น แฟชั่นต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ มนุษย์เงินเดือน ใครอยากโยกย้ายปลายปีมีข่าวดี และช่วงนี้เหมาะสมจะเริ่มร่อนใบสมัครงานใหม่ การใช้จ่ายรับมาจ่ายออก การลงทุน ทองคำ ตลาดความเชื่อ และเรื่องสุขภาพยังโดดเด่นกับชาววันพุธ ระวังคดีความจากสิ่งที่เข้าไปร่วมรับรู้
คนต่างไลฟ์สไตล์จะได้พบหน้า มีคนโดนตกเพราะความธรรมดาแต่ดีกับหัวใจ รักต่างวัยคบหาไปทะเลาะกันไปเป็นสีสัน แต่คนหม้ายให้ระวังคนหวังผลประโยชน์ที่มักเข้ามาทางบุตรหลานของท่านหรือคนสนิท ระยะทางไกลจะมีคนไปเซอร์ไพรส์ถึงที่
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ได้เวลาปรับเปลี่ยนตัวเอง เสริมโหงวเฮ้งการแข่งขันและคนสนับสนุนเมตตา ลองเปลี่ยนทรงผม สไตล์การแต่งตัวเวลาออกจากบ้าน เน้นความเป็นทางการ งาน การเรียน ขยันเข้าหาหัวหน้า คุยกับอาจารย์บ่อยๆ ทุกอย่างราบรื่น ปัญหาอย่ารีบแก้ไขคนเดียว คนรอบข้างช่วยคุณได้ การเงินช่วงเช้าจรดเที่ยงคือจังหวะการทำธุรกรรมและการลงทุน ตกงานจ๊อบเสริมอาจรายได้ดีกว่างานประจำ ทำบุญคนตาบอดจะดี
ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ยังไม่ชัดเจน แต่คนว่างๆ พร้อมจะเดินหน้าลองดูสักครั้ง ออกตัวได้ตามความเหมาะสม ทำงานกับคนรักค่อนข้างดีเสริมการงานและความสัมพันธ์ในบ้าน แต่หากยังโสดระวังปัญหาในที่ทำงานจะทำให้คุณว่างงานได้เพราะเรื่องเข้าใจผิด
คนเกิดวันศุกร์
หลีกเลี่ยงการเข้าหาใครตรงๆ ช่องทางมงคลและราบรื่นสูงของชาววันศุกร์คือโลกโซเชียลฯ การคุยแบบออนไลน์ ทำอะไรก็ได้เปรียบ เจ้านายจะเสียลูกน้องมือดีเพราะการตีกรอบของตัวเอง ยานพาหนะให้โชคลาภ การแข่งขันในที่ทำงานหรือธุรกิจศัตรูหน้าใหม่ห้ามวางใจ ระวังอุบัติเหตุที่เกิดในบ้าน เลือดตกยางออกแต่จะมีลาภลอยเป็นรางวัลปลอบใจ จะได้เงินก้อนจากสิ่งที่เคยค้างจ่าย ตกเบิกหรือปันผล
คนรู้ใจ คุยกันเข้าใจมักอยู่ไกลสายตา อยากเจอหน้าใครต้องอดทนมากๆ และมีคนใหม่ๆ เข้ามาเป็นคู่เทียบให้ว้าวุ่นใจบ่อยครั้ง คนโสดมีเพื่อนเป็นคู่แข่งเงียบๆ ชอบคนเดียวกัน หรือคนที่คุณปลื้มอาจเป็นแฟนเก่าของคนใกล้ตัว วันนี้อย่าให้โอกาสคนที่ทำให้คุณเคยร้องไห้
คนเกิดวันเสาร์
ได้โอกาสพิสูจน์ตัวเอง มีคนเสียดายที่เคยบอกปัดคุณ จะมีคนเข้ามาในวันที่คุณเดินได้ด้วยตัวเองแล้วในการทำงานต่างๆ ธุรกิจครอบครัวจะมีปากเสียง เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับส่วนแบ่งหรือข้อตกลง งานประจำไม่มีปัญหา มีเรื่องยุ่งๆ สนุกๆ ให้ทำทั้งวัน ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ เคสมือถือ รองเท้าที่ใส่ประจำ ช่วยกระตุ้นการเงินให้หมุนคล่อง ไม่เหมาะจะดีลกับธนาคาร เสริมดวงทำบุญอาหารเมนูไข่
ถึงเวลาต้องเลือก คนที่ดีต่อใจอาจไม่ใช่สเป็ก แต่จะดูแลคบหากันได้ราบรื่น ส่วนใครมีคนข้างกายแล้ว ห่างกันบ้าง งานเยอะ เรียนหนัก แต่ทุกอย่างไม่น่ากังวลใจ อยู่ก่อนแต่งมีคู่แทรกบ่อย ปากเสียงกับเรื่องเดิมๆ ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการปะทะไม่ทะเลาะกัน
