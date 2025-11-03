เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สุขภาพจิตใจไม่ค่อยสดชื่น มีสิ่งเข้ามากระทบให้วิตกกังวล ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม ช่วยเสริมสภาพคล่องการเรียนและการทำงาน นักลงทุนที่ทำเป็นงานเสริม ถึงเวลามองหาตลาดใหม่ เทขายของเก่าและตลาดต่างถิ่นไม่ค่อยสดใส ยานพาหนะให้โชคลาภ สุขภาพเกี่ยวกับผิวพรรณ ภูมิแพ้อาจแสดงอาการ ทำบุญด้วยเครื่องเขียน ปากกา อุปกรณ์การศึกษา ช่วยปัดเป่าปัญหาในดวงชะตา
มีคนยศ ตำแหน่ง ชื่อเสียงระวังเสน่ห์ทำงานเกินเบอร์ เพราะนอกจากคนที่ชอบหรือคบหา จะมีคนพยายามเข้ามาคั่นกลางหรือทำให้คุณอยู่ไม่สุข เสียสมาธิเพราะเรื่องความสัมพันธ์ ด้านคนโสดว่างๆ ก็เช่นกัน คนมียศ จะเข้ามาติดพัน อาจไม่ปังไม่โดนใจ แต่มาตรฐานสูงมากๆ
คนเกิดวันจันทร์
หลีกเลี่ยงการเข้าหาคนอื่นก่อน ความนิ่ง เงียบ สงบ ทำให้ชาววันจันทร์ได้เปรียบคนอื่น จะได้งานใหม่เชิงจ๊อบเสริม ที่ปรึกษา ความคิด การแสดงความสามารถ งานไอเดียค่อนข้างปัง อยากโยกย้าย อยู่จุดเดิมจะดีกว่า รออักสักพักโอกาสจะเป็นของคุณ การเงินลื่นไหลคึกคักช่วงเช้าจรดเที่ยง ออกจากบ้านแต่งหน้าบางๆ เปิดรับโชคและโอกาสที่เข้ามาหา ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้า ขา เข่า
จะได้ติดต่อกับคนรักเก่า หรือคนที่คุณเคยแอบปลื้มพวกเขา รักไม่รีเทิร์น แต่คุณจะใจฟูเมื่อได้คิดถึงวันเก่าๆ ที่ผ่านมา คู่รักที่ลุ้นทายาทคนใหม่ มีโอกาสสูง แต่หวังลูกชายอาจได้ลูกสาว อยากมีลูกคนเดียวอาจได้ฝาแฝด อยู่ก่อนแต่งมักมีทายาทเข้ามาก่อนกำหนด
คนเกิดวันอังคาร
ความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานจะมีปัญหา คนจะเข้าใจผิด เรื่องส่วนตัวจะกระทบต่องานที่ทำ หากเป็นบุคคลสาธารณะคุณต้องระมัดระวังให้มาก งาน โอกาสที่เคยพลาดโดนปฏิเสธจะกลับมาให้คุณเล่นตัว เป็นตัวเลือกอีกครั้งหนึ่ง ค้าขาย ปัง มีคนอยากลาออกเพื่อทำกิจการของตัวเอง ตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปการ์ตูนโปรด ช่วยเสริมดวงคนรักเมตตาและแรงสนับสนุนจากบริวาร
การเงินของคู่มีคู่จะมีปัญหา ชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือการเลิกราประเด็นส่วนหนึ่งมักมาจากเรื่องครอบครัว คนโสดมีคนเข้าหาทางอ้อม มักผ่านมาทางเพื่อนฝูงคนสนิท รักครั้งใหม่อาจปังกับคนต่างถิ่น แม้ระยะทางเป็นอุปสรรคแต่ค่อนข้างชื่นมื่น
คนเกิดวันพุธ
สิ่งที่วางแผนเอาไว้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ผลงาน ชื่อเสียงค่อยๆ สะสม อย่าหวังโตแบบก้าวกระโดด แต่หากตั้งใจทำมานานหลังจากวันนี้ไปจะเริ่มสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ การเงินจับจ่ายตามที่ตั้งใจ ไม่เหมาะจะลงทุนร่วมกับคนอื่น หากใครชักชวนทำบุญ ร่วมบุญไปตามสะดวกช่วยเสริมดวงการแข่งขัน ส่วนเรื่องสุขภาพระมัดระวังหารแพ้ยา แพ้อาหาร หรือยังรักษาไม่เจอต้นตอของโรคที่แท้จริง
มีโอกาสมาจากคนรัก แต่คุณอาจไม่ถนัดไม่ชอบ คนตกงานอาจได้งานใหม่เพราะหวานใจช่วยเหลือ คนโสดตลอดวันคุณนึกถึงใครบางคน หรือยังสับสนใจตัวเอง เพศทางเลือกมีคนพยายามเข้าหา มาเอาใจ หรืออยากง้อด้วยสิ่งดีๆ เอามาให้ หย่าร้างคดีกำลังจะจบลง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
รู้สึกผิดกับเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องชนิดผิดที่ผิดเวลา งาน และการเรียนเดินหน้าได้แต่ถึงเวลาที่คุณต้องออกตัวทุ่มเทมากกว่าปกติ เพื่อให้ถึงจุดหมายตามที่ตั้งใจเอาไว้ ตกงานลุ้นงานใหม่ไกลบ้าน คนจบใหม่คู่แข่งเยอะ แต่หากเป็นเจ้าของกิจการ คุณต้องแบกภาระเหนื่อยในระยะสั้น เพราะบริวารไว้ใจไม่ได้ การทำสัญญา เอกสารการเงินโดดเด่นช่วงบ่าย สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านเป็นสิ่งน่ากังวลใจ
คนที่มากวนใจ มาให้เห็นหน้าบ่อยๆ จะหายไป ความคิดถึงได้ทำงาน แต่อาจมีคนวิ่งเข้าหาคนโสดปุบปับ ไม่พบกันนานจะได้เจอหน้าแบบตั้งใจแต่พยายามทำให้เป็นเรื่องบังเอิญ ผู้ใหญ่จะจับคู่ผิดฝาผิดตัว คนมีคู่อยู่แล้วระวัง ห้ามใจตัวเองในการจ่ายเงินให้คนรักบ้างเป็นดี
คนเกิดวันศุกร์
เสียหายเพราะความไว้ใจ ช่วงวันนี้พึ่งพาตัวเองเป็นดีที่สุด เป็นวันที่เหมาะจะติดต่อราชการ ประสานงานกับคนภายนอก หรือการดีลการค้า ส่งใบสมัครงาน ยื่นขอทุนต่างๆ ค่อนข้างดี พนักงานประจำมีเรื่องให้คุณคิด คุณจะลังเลกับข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ต้องรีบร้อนแต่คิดให้ดี การเงินรับเข้ามาจ่ายออก จับจ่ายในเรื่องรายวัน ลงทุนเก็งกำไรต้องเล่นตามการแส หรือเสี่ยงโชคตามคนอื่นจึงจะมีลุ้นสมหวัง
คนที่ทำงาน หรือเรียนด้วยกัน พบหน้ากันบ่อยๆ จะตกหลุมรักโดยไม่ทันรู้ตัว คนข้างกายขี้ระแวง คนมีคู่สองสามวันนี้สกิลการหึงหวงคนรักมากเป็นพิเศษ อย่ามีปากเสียงจะดีที่สุด คนหม้ายจะมีโชคลาภจากความรักครั้งเก่า ทั้งโอกาสหรือเรื่องมรดก ทรัพย์สิน
คนเกิดวันเสาร์
วุ่นวายกับเรื่องของตัวเอง ธุระอะไรที่เคยดองเอาไว้ ถึงเวลาหยิบมาสะสาง ลองเปลี่ยนทรงผมหรือโทนการแต่งหน้า สร้างอะไรใหม่ๆ เวลาออกจากบ้านช่วยเสริมโหงวเฮ้งความสำเร็จในการเรียนและการทำงานให้คนวันเสาร์ การเงินหยิบก้อนเก็บออกมาเพิ่มสภาพคล่อง จะมีคนนัดกินข้าว หรือการคุยงาน บนโต๊ะอาหารคุณจะได้เปรียบ สุขภาพระบบน้ำในตัว นิ่วในถุงน้ำดี หรือโรคไต อาจมีปัญหา อาการกำเริบได้
มีลุ้นออกเดตครั้งใหม่ หรือใช้เวลากับคนที่สนใจโดยบังเอิญ ใช้เวลาเหล่านั้นให้ดีอย่างมีสติแล้วคุณจะได้คำตอบให้ตัวเอง คู่แต่งงานแล้วไม่น้อยหน้าเพราะคนรักจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนตกหลุมรักหรือคบหากันใหม่อีกครั้งหนึ่ง เสริมดวงครอบครัวทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **