เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ หัวหน้า เจ้านาย นายจ้างจะขยันเปลี่ยนใจเก่ง คุณต้องหาอะไรใหม่ๆ มาเสิร์ฟพวกเขา งานถึงจะเดินหน้าต่อได้ คนทำงานเบื้องหลังจะได้เฉิดฉาย การลงทุนเกี่ยวกับบริการ แฟชั่น คมนาคม สื่อสารมวลชนเข้าทางชาววันอาทิตย์ คลื่นลูกใหม่จะมาแรงตั้งแต่ตอนนี้จนปลายปี ตกงานจะได้งานใหม่ แต่ไม่เหมาะลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มีมูลค่าสูง อาจเดือดร้อน
ความชัดเจนทำให้ใครบางคนใจอ่อน แม้เป็นคนนอกสายตา โดนเทโดนเมินบ่อยแต่พวกเขาจะกลับมาง้อคุณอีกครั้ง รักต่างถิ่นอาจแพ้ระยะทาง อยู่ก่อนแต่งลุ้นข่าวดีเกี่ยวกับทายาทคนใหม่ เพศทางเลือกเสน่ห์แรงกับคนเพศเดียวกันและต่างเพศ มีคนเข้าใจผิดเรื่องสถานะใจ
คนเกิดวันจันทร์
พยายามทำให้คนรอบตัวสบายใจ แต่ชาววันจันทร์เป็นเดอะแบกในหลายด้าน วันนี้ถึงปลายปี ทำอะไรแบ่งพื้นที่ให้ตัวเองบ้างจะดีที่สุด งานที่เคยหาย การเจรจาที่ไม่ลงตัวจะกลับมาคุยกันอีกครั้ง คนใกล้ตัวจะช่วยเหลือเรื่องเงิน ใช้จ่ายอะไรใส่ใจเงินสดและเครดิตอย่าให้ติดลบ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับของมีคม โชคลาภมาจากคนแปลกหน้า ใครมีสัตว์เลี้ยงในบ้านช่วงนี้ให้เวลากับพวกเขา ช่วยเสริมดวงคนเมตตา
เรื่องหัวใจเหมือนสิ่งไกลตัว อยากเริ่มต้นใหม่แต่คุณมีเวลาน้อย จะโสดหรือมีคู่ ทั้งสองฝ่ายพยายามปรับตัวเข้าหากันได้ดียิ่งขึ้น จะได้สวมแหวนหมั้น มีของมอบให้แทนใจ ง้อใคร ขอโอกาสใครอย่าลังเล เวลาเหมาะสมคือไม่เกินสิ้นปีนี้
คนเกิดวันอังคาร
งานค่อนข้างเงียบ ออฟฟิศ ฟรีแลนซ์คุณเอาอยู่กับทุกสถานการณ์แม้จะไม่โดดเด่น แต่งตัวโทนสว่าง เทา ขาว ครีม หรือกินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการทำงานและการเจรจาธุรกิจ จะมีคนฉีกสัญญา ผิดข้อตกลง เป็นวันเหมาะสมจะเปิดบัญชีใหม่ โอนเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน ระวังมิตรจะเปลี่ยนเป็นศัตรูเพราะเรื่องของผลประโยชน์ สุขภาพสายตา ดวงตา อาจมีปัญหา
ค่อยๆมูฟออน ทำใจ ตัดใจ ได้ดี หรือคุณมองคนใกล้ตัวที่ยืนรอนานแล้วก็ไม่เสียหาย ความรักอยู่ในโหมดเพื่อนสนิท ยังขยับไปสู่คนรู้ใจไม่ได้ หรืออาจสบายใจในจุดนี้มากๆ มีคนลำบากใจเมื่อคบหากัน ไม่ได้เป็นดั่งที่วางแผน ลองค่อยๆ ปรับตัวอาจจะดีขึ้น
คนเกิดวันพุธ
สิ่งที่ตั้งใจอาจต้องพักเอาไว้ก่อน มีเรื่องสำคัญมากกว่าที่ต้องลงมือแข่งกับเวลา วันนี้การเรียนและทำงานโดดเด่นกับคนอายุน้อย ความคิด ไอเดียที่ใหม่ แปลก นอกกรอบจะสร้างโอกาสและรายได้เข้ามาหาคุณ การลงทุนไม่ค่อยสดใส แต่ความขยันและผลงานทำให้คุณมีโอกาสต่อรองค่าแรง อย่าข้องเกี่ยวกับทองคำ เก็บออมเน้นเป็นสิ่งของ สุขภาพจ่ายเงินเพื่อดูแลมากกว่ารักษา ลาภลอยมาจากบริวาร
คนใกล้ตัวจะปลื้มคุณ หากโสดมีคนพยายามเข้าหาแต่ทำให้อึดอัดมากกว่าสบายใจ การเข้าใจผิดบางเรื่องอาจเป็นสารตั้งต้นที่ดีของการเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่ คนมีตำแหน่ง ใส่เครื่องแบบสถานะความรักจะกระทบการงานและชื่อเสียง รักรีเทิร์นยังต้องรอโอกาส
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เป็นสุดสัปดาห์ที่เด่นในการฉายเดี่ยว ทำงานคนเดียว พึงพาตัวเอง ความช่วยเหลือจากคนรอบตัวเป็นเรื่องยาก มีข่าวดีจากในบ้านให้ยิ้มได้ทั้งวัน รายรับมีคนช่วยใช้ มีรายจ่ายประจำที่รออยู่ พยายามวิ่งเข้าหาโอกาส หรือการประกวด การแข่งขันแม้กับคนสนิทใกล้ตัว สุขภาพโรคประจำตัวอาจต้องรักษาจริงจัง ได้ทุ่มเงินกับเรื่องของมรดก คดีความ และจะได้เงินจากเรื่องของกฎหมาย
คนโสดสบายตัว แม้ไม่ได้ชื่นมื่นใครเป็นพิเศษ แต่คุณเป็นที่พึ่งพาจิตใจให้กับคนรอบตัว ที่มักเข้ามาปรึกษาปัญหาความรัก จะได้ของฝากจากคนพิเศษ หรือของเหล่านั้นมักมาพร้อมกับคำขอโทษ คู่ไหนคบหากันเล่นๆ มีคนจริงจังอยากสานต่อลองให้โอกาสพวกเขาดู
คนเกิดวันศุกร์
ตั้งใจอาจยังไม่เห็นผล ความพยายามอาจยังไม่ถูกจุด ใครเดินทางบ่อยหรือทำงานนอกออฟฟิศ วันนี้และช่วงสุดสัปดาห์คือเวทีทำงานสร้างงานของคุณ ปัญหาที่คิดไม่ตก จะได้ไอเดียแก้ไข ระวังความลับเชิงธุรกิจรั่วไหล ตกงานลุ้นงานใหม่จากคนใกล้ตัวมากๆ ธุรกรรมการเงินปังๆ ในช่วงเช้าและช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มีโอกาสทำบุญกับคนป่วยด้วยอาหาร น้ำ ช่วยปัดเป่าอุปสรรคในดวงชะตาได้ดี
คนโสดมักตกหลุมรักคนที่ยังไม่พร้อมมีใคร พวกเขาจะโสดใจว่างๆ แต่ไม่ได้สนใจเรื่องความสัมพันธ์ หากอดทนมากพอมีลุ้นสมหวังในวันข้างหน้า ด้านคนมีคู่อยู่แล้วใครกำลังงอน คุณอาจต้องเป็นฝ่ายเข้าไปง้อเสียเองในตอนท้าย โดยรวมราบรื่น คนอกหักยังไม่หายดี
คนเกิดวันเสาร์
ลุ้นอะไรอาจไม่สมหวัง หรือได้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแผนสำรองในใจ พยายามพกปากกา สมุดจด เครื่องเขียนใหม่ๆ ช่วยเสริมดวงความสำเร็จ อาหารรสจัดช่วยเสริมดวงการเงิน การลงทุนเติมของเก่า ปรับปรุงเรื่องเดิมเจ้าของกิจการอาจต้องทุ่มเพื่อรั้งตัวคนเก่งไว้ทำงานด้วย การใช้จ่ายสบายๆ เน้นเรื่องรายวัน ลุ้นโชคได้เสียเท่าๆ ทุนเดิม หาโอกาสทำบุญพระบวชใหม่หรือการสร้างพระช่วยหนุนดวงชะตา
อะไรมองข้ามได้จะทำให้สถานะหัวใจของคุณนั้นดีขึ้น คนมากปัญหาจะขอโอกาส รักครั้งใหม่ผู้ใหญ่จะค่อยๆ เปิดทางให้ คุณจะได้เห็นมุมน่ารัก มุมสดใสของคนพิเศษ เพศทางเลือกมีเซอร์ไพรส์ที่ดีต่อใจ คนมีคู่แล้วมีงานให้ช่วยกันทำ มีภาระครอบครัวที่ผู้ใหญ่มอบให้ดูแล
