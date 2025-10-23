เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
พลังงานเหลือล้น งาน หรือการเรียนวันนี้ดูเวลาในหนึ่งวันน้อยเพราะคุณมีอะไรต้องลงมือทำเยอะไปเสียหมด ลูกน้องหวังพึ่งพา แต่อย่าเข้าหาผู้ใหญ่จะติดลบ การใช้จ่ายควบคุมได้ดีตลอดวัน เจรจาการค้าหรือการลงทุนจะได้เปรียบหากอยู่ในรูปแบบทางการ ในห้องประชุม หาโอกาสทำบุญเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน จะช่วยปรับดวงการเงินและการสอบแข่งขัน กินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆ จะดีมาก
ร้อนใจก่อนเพราะข่าวลือ ความรักที่ลังเล ห่างกันสักพักหนึ่งอาจดีต่อใจ ใครแยกกันอยู่กำลังจะหลับร่วมวงโคจรพบหน้าในไม่ช้า ให้เวลาฝ่ายตรงข้ามอีกสักพักหนึ่งจะดีที่สุด อยากเข้าหาใครเพื่อนฝูงและคนรู้จักจะช่วยทอดสะพาน อย่ารีบร้อน ใจร่มๆ ทุกอย่างมีลุ้นสมหวัง
คนเกิดวันจันทร์
งานดูแลได้ค่อนข้างดี แต่ต้องใจร้ายปฏิเสธสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหลักของคุณบ้างเพื่อตัวเอง ค้าขาย ผลประโยชน์ต้องยอมติดลบเพื่อรักษาลูกค้าเอาไว้ ฟรีแลนซ์จะกลับมาคึกคัก รักษาฐานลูกค้าให้ดีทั้งคนเก่าคนใหม่ การเงินมีเรื่องใช้จ่ายกับที่อยู่อาศัยหรือเรื่องค่ารักษาพยาบาล ทำบุญด้วยรองเท้า การสร้างทางเท้า สร้างถนน อุปสรรครอบตัวจะเบาบางลง
คนว่างๆ เสน่ห์แรงกับคนเพศเดียวกันและต่างเพศ ใครอยู่ในระยะสายตามักโดนคุณตกหัวใจโดยไม่ทันตั้งตัว คนมีคู่แล้วอย่าทะเลาะกันข้ามวัน เน้นเหตุผล ออกตัวง้อก่อนจะดีที่สุด ใครอยากตัดใจ อยากเริ่มใหม่ช่วงปลายสัปดาห์นี้คือเวลาเลือกเส้นทางของคุณแล้ว
คนเกิดวันอังคาร
รับงาน รับหน้าแทนคนอื่น อย่าตัดสินใจเรื่องด่วนแต่ให้รอคำสั่งชัดเจน ค้าขายคึกคัก ตลาดระยะสั้น สินค้าเกาะกระแสค่อนข้างโดดเด่นในการลงทุนและลงแรง งานประจำมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าเรื่องเยอะแต่ให้เงินดี ใครวางแผนกลับไปเรียนต่อ ถึงเวลาออกตัวได้แล้ว สุขภาพตลอดวันไม่น่ากังวล เพียงภูมิแพ้ ไซนัส รบกวนเท่านั้น มีลาภจากผู้ใหญ่และไม่เหมาะจะเสี่ยงลาภลอย
ความกังวลจะได้รับคำเฉลย คนรักจะเข้ามากู้สถานการณ์ที่คุณเป็นกังวล เรื่องที่คิดเยอะคิดหนัก มีคนช่วยดูแล ใครอยู่ในวงวารคดีความเรื่องหัวใจ หรือหนี้สินที่ก่อร่วมกัน จะได้เจรจา ตกลงอีกครั้งแบบเป็นมิตร คนโสดรักทางไกลจะใกล้ตัว คนห่างหายจะกลับมาเจอหน้า
คนเกิดวันพุธ
มีของฝาก ของขวัญจากทางไกล หากใครได้รับในช่วงนี้จรดปลายปีให้นำมาใช้งานจะโชคดี งานจุกจิกเรื่องเยอะ แต่ยังเอาอยู่ มนุษย์เงินเดือนจะปะทะกับการลีนองค์กร หรือการเปลี่ยนใจไปหาคู่แข่งรายใหม่ในตลาดของลูกค้า การเงินตลอดวันเหมาะจะติดต่อธนาคาร สิ่งที่คนอื่นอยากขอซื้อไม่จำเป็นต้องขาย ตลาดเกี่ยวกับความเชื่อสิ่งเคารพ ค่อนข้างโดดเด่น มีโชคจากทางไกลและคนต่างแดน
รวมไปถึงความรัก ใครมีคู่จะได้เตรียมพบกับบททดสอบท้าทาย จากครอบครัวคนรักเพราะพวกเขายังไม่ไว้ใจคุณเต็มร้อย เพศทางเลือกมีลุ้นพบรักใหม่ ในที่สิ่งแวดล้อมใหม่ และดีต่อใจ คนคุย คนสนิท ลดๆ ลงบ้าง เพราะเป็นกำแพงให้คนจริงจังไม่กล้าเข้าใกล้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มนุษย์เงินเดือนจะมีโอกาสพิสูจน์ฝีมือ เจ้านายจะให้เวที ทดลองทำงานในตำแหน่งสำคัญ หรือไประจำการที่อื่นสักพัก ตลอดวันเหมาะจะติดต่อดีงานกับคนสำคัญหรือองค์กรใหญ่ นอกรอบได้จะดีมากๆ ติดต่อราชการไม่คาบรื่น คนในเครื่องแบบให้ระวังเครดิตทางการเงินจะติดลบเพราะความใจดี สายเนิร์ด นักวิชาการ คนเรียนวุฒิสูง จะมีคนชักชวนทำงานสำคัญ เสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค
สุขภาพยังเป็นอุปสรรคของการลุ้นทายาทคนใหม่ และชาววันพฤหัสอาจโดนทางบ้านกดดันร่วมด้วย ส่วนคนโสดอย่าคิดมาก เป็นตัวของตัวเอง เพื่อนเยอะ แต่ไม่เหงา มีคนที่แอบชอบอยู่ใกล้ตัว อย่าเสียทรงเพราะมีงานและการเรียนที่สำคัญมากกว่าให้ลงมือทำ
คนเกิดวันศุกร์
อาหารเมนูไข่ เมนูที่มีส่วนประกอบของกะทิ ช่วยเสริมดวง นำโชคให้ชาววันศุกร์ระยะนี้ได้อย่างมาก วัยเรียนมีข่าวเกี่ยวกับการเรียน นักลงทุนจะหันมาสนในการปั้นธุรกิจด้วยตัวเองมากขึ้น สตาร์ทอัพมีลุ้นโตแบบก้าวกระโดด กิจการเดินหน้าดี เงินเข้าเยอะ แต่บริวารติดลบและไว้ใจไม่ได้ เสื้อผ้าโทนครีม ส้ม เหลืองเสริมดวงคนเมตตา หาเครื่องประดับใส่ศีรษะ หรือใส่หมวก แว่นตา เสริมโหงวเฮ้งปังๆ ระยะนี้
คนใกล้ตัวคิดเกินเพื่อน แต่อาจเป็นคนไม่ตรงใจ แต่คนดีต่อใจอาจเงียบและไม่ค่อยอธิบายอะไรมากนัก มีคนโสดโดนปฏิเสธ แต่คนเหล่านั้นจะโคจรมาพบคุณอีกในไม่ช้า ใครมีคู่อยู่แล้ว ช่วงนี้ชักชวนกันทำอาหารกินในบ้านเป็นมงคล อกหักลืมได้บ้าง แต่ยังนึกถึงอยู่
คนเกิดวันเสาร์
ความเงียบคืออาวุธ อาจดูเสียเปรียบ แต่คุณจะสำเร็จในตอนท้าย เริ่มต้นอาจมีอุปสรรคทั้งงาน การเรียนหรือการเตรียมตัวสอบแข่งขัน คุณยังพุ่งเป้าไปไม่ถูกจุด ปรับจูนเล็กน้อยแล้วจะดีขึ้น เสื้อผ้าโทนดำ เทา น้ำตาล เอิร์ธโทน ช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์ การลงทุนระยะยาว เหมาะกับการเก็บออม ทองคำไว้ใจยากแต่ตลาดต่างแดนและธุรกิจครอบครัวค่อนข้างโดดเด่นในดวงชะตา
ทำงานกับใครมักมีคนมาชอบ อย่าให้เป็นอุปสรรคกับการเรียนและทำงานโดยเฉพาะคนในแสงไฟ ใกล้ใครมากโดนเข้าใจผิดหรือข่าวลือเรื่องความรักจะย้อนกลับมาทำลายชื่อเสียง ทำให้พลาดงานและตำแหน่งสำคัญ ขอแต่งงาน แจกการ์ด ง้อคืนดี ยังราบรื่นไม่มีปัญหาวันนี้
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **