เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความตั้งใจจะเริ่มปรากฏผล คนเคยใส่ร้าย มองข้ามจะกลับมาสนใจคุณ แรงสนับสนุนมาจากคนภายนอก คนสนิทที่ไม่พบหน้า งาน การเรียนต้องตั้งสติให้ดีช่วงนี้คุณลุยคนเดียว แต่ไม่ยากเกินกำลัง การลงทุนและการใช้จ่ายต้องจัดแบ่งให้เหมาะสม มีการโยกเงินมาใช้ในเรื่องที่ด่วน สำคัญ อย่าค้ำประกันใคร จะให้ยืมของมีค่าต้องคิดให้ดี สุขภาพโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้จะเข้ามาทักทาย
อย่าทุ่มเต็มร้อย ความสัมพันธ์ทั้งโสดหรือมีคู่เผื่อใจกับความผิดหวังเอาไว้บ้างจะดีที่สุด การลงทุนกับคนรักระวังปากเสียง แต่ไม่ติดลบเชิงการเงิน จะได้ควักเงินเก็บมาเตรียมงานมงคลหรือรับขวัญสมาชิกคนใหม่ของบ้าน เพศทางเลือกแอบชอบแอบผิดหวังคนเดียวบ่อยครั้ง
คนเกิดวันจันทร์
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย การใช้จ่ายคล่องตัวมากขึ้น มีแรงสนับสนุนเรื่องการเงินเข้ามาให้คุณไม่ติดขัด หนี้สินเบาบางลงเพราะรายรับที่เข้ามาเป็นเงินก้อน คนตกงานจะได้งานใหม่เพราะคนแนะนำ ติดต่อราชการ สมัครสอบ ต่อใบขับขี่ ทำบัตรประชาชนยังราบรื่น ของหายได้คืน ขยันทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ประจำ ทำความสะอาดห้องนอนบ่อยๆ ช่วยเสริมดวงสุขภาพและการเงิน
แอบรักข้างเดียว ความลับเก็บไว้ดีต่อใจ แต่เผื่อใจเพราะคู่แข่งเรื่องความรัก มักเป็นคนใกล้ชิด อาจยอมหลีกทางให้คนมาทีหลัง คนใกล้จะแต่งงานไม่เหมาะจะเดินทางไกลหรือออกจากบ้านยามวิกาล รักออนไลน์ คนห่างไกล ความสัมพันธ์จะพัฒนาน่าพอใจ
คนเกิดวันอังคาร
ต้องเดินเกมนอกรอบนอกกรอบ งาน สิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้จึงจะมีแนวโน้มสู่ความสำเร็จ สุขภาพรบกวนให้ระหว่างวันดูไม่สดใส แต่เชิงการเจรจาต่อรองหรือดีลธุรกิจชาววันอังคารยังได้เปรียบคนอื่นค่อนข้างมาก ยานพาหนะให้คุณ แต่การเดินทางมักติดขัดเพราะมีเรื่องไม่ถูกใจ สุขภาพวันนี้ค่อนข้างอยู่กับโรคประจำตัวที่อยากกำเริบ ทำบุญโลงศพ ทำบุญคนพิการช่วยเสริมดวงชะตาในภาพรวม
โดนเข้าใจผิด อาจเป็นคนคั่นกลาง มือที่สามหรือคนที่บังเอิญเข้าไปอยู่ในวงโคจรความสัมพันธ์ของคนอื่น คนอยู่นิ่งๆ มักมีคนมาหา แต่หากจีบใครยังไม่สมหวังง่ายๆ จดทะเบียนสมรส แจกการ์ด เลือกเอาตามความเหมาะสมและดีต่อใจ คนหม้ายลูกติดได้เรื่องดีๆ เข้าบ้าน
คนเกิดวันพุธ
อย่าสงสัยเยอะกับสิ่งรอบตัว เน้นโฟกัสข้างหน้า ข่าวดีกำลังเข้ามาพร้อมบททดสอบครั้งใหญ่ คุณต้องทำงานแข่งกับเวลาเป็นสำคัญ การเดินทางไปไหนมาไหนระวังของหาย อุบัติเหตุที่เกิดกับขา เท้า เข่า รองเท้า สายค้าขายบริวารทำยอดได้อย่างดี ขายตรง ธุรกิจที่ทำในวันหยุดโดดเด่น เชิงการลงทุนเด่นในกิจการขนาดเล็ก อาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ บริการ ดีทั้งนั้น เสริมดวงทำบุญคนพิการซ้ำซ้อน
โดนจับคู่ แต่ดีกับการทำงาน ระวังตกหลุมรักเพื่อนร่วมงาน ร่วมเรียน ที่ดีต่อใจและทำให้สิ่งที่กำลังลงมือทำสำเร็จโดยง่าย แยกกันอยู่จะได้เริ่มต้นใหม่ วันนี้ไม่มีดวงรีเทิร์น หย่าร้างคดีความยังไม่จบ มีคนไม่ยอมปล่อยมือ แต่เชิงพฤตินัยสบายใจได้ทั้งสองฝ่าย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คนร่วมยินดีกับงาน การเข้าสังกัด เริ่มงานที่ใหม่ เซ็นสัญญา คุณจะได้เริ่มบทใหม่ของชีวิตในช่วงปลายปี มนุษย์เงินเดือนต้องว้าวุ่นเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร แต่มีข่าวดีเกี่ยวกับตำแหน่ง หรือโบนัส ที่อยู่อาศัยเหมาะจะทำเป็นออฟฟิศ ร้านค้า การทำงานแบบออนไลน์ทุกประเภท ดีกับชาววันพฤหัสตลอดสัปดาห์นี้ ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม การเงินรับมาจ่ายออกเก็บได้น้อย หมุนสิ่งของเป็นเงินสดจะดี
ต้องแสดงออกบ้าง หากนิ่งเฉย คนที่สนใจ คนที่แสนพิเศษพวกเขาอาจไม่รู้อะไรเลย หรือคุณจะสมหวังหลังจากต้องออกแรงตามง้อคนที่แคร์เสียก่อน คนโสดมีอะไรให้ทำเยอะ ใครเข้ามาคุณอาจต้องใจร้ายปฏิเสธ ส่วนคนมีคู่ระวังการเงินของคนรักจะมากระทบเงินส่วนตัว
คนเกิดวันศุกร์
เสียหายกับลมปากคนอื่น โดนลดเครดิต เข้าใจผิดและต้องหาทางแก้ข่าวอย่างจริงจังชัดเจน กระทบเยอะหากคุณเป็นคนในแสงไฟ หางานใหม่จะสมหวัง เปิดใจกว้างๆเรียนรู้ให้มากอาจต้องพับตำราเก็บไปก่อนแล้วนับหนึ่ง เริ่มใหม่ทั้งหมด ติดต่อธนาคาร คุยกับสถาบันการเงินต้องดำเนินการในช่วงบ่ายจะเป็นมงคล เรื่องไม่สบายใจอย่าเล่าให้ใครฟังจะเดือดร้อน เสริมดวงทำบุญสังฆทานสดจะปัง
มีคนพบรักใหม่ในต่างแดน หรือสถานที่ที่คุณพึ่งเคยไป หรือโยกย้ายชั่วคราว หากโสด รักครั้งนี้เริ่มต้นได้ แต่หากมีคู่อยู่แล้วต้องปรับความเข้าใจกันครั้งใหญ่ คนที่รอคอยจะกลับมาหา มาทวงสัญญา หรือพวกเขาพร้อมแล้วที่จะสร้างครอบครัวในเร็ววันนี้
คนเกิดวันเสาร์
ลองให้คนรอบตัวช่วยคิดในสิ่งที่คุณนั้นคิดไม่ออก เรื่องยาก ความลำบากจะเบาบางลง การลงทุนโดดเด่นในสนามของสินค้าซื้อมาขายไป หรือบริษัทที่มีต้นทางในต่างประเทศเหมาะสมกับดวงชะตา ผู้ใหญ่ไว้วางใจให้คุณทำงานสำคัญ เอกสาร สัญญาจะเสียเปรียบและห้ามปล่อยผ่าน คุณต้องเร่งแก้ไขเสียก่อน เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่ ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ เปลี่ยนแว่นตา ทรงผม ช่วยเสริมดวงอำนาจและบริวาร
คนอินเลิฟดูโลกสวย ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันในการดำรงชีพจะดีที่สุด เซอร์ไพรส์ของคนไกลสายตา ทำให้ยิ้มแก้มปริ จะได้เจอคนรักคนที่คิดถึง แต่คู่ไหนอยู่ใกล้ๆ กันจะมีคนลืมวันครบรอบ วันสำคัญให้งอนง้อกันพักใหญ่ คนอกหักยังไม่หายดี และไม่พร้อมตอบคำถาม
