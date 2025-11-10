เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้องเข้าช้อนปัญหาของคนอื่น โดนเรียกตัว คนรอบกายให้ความสนใจเพราะต้องการความช่วยเหลือ งานมีดวงพัก หยุด หรือลาออกปุบปับ เป็นวันโดดเด่นกับสายการค้า จะมีคนให้โอกาส หรือช่วยเหลือคุณในเชิงการโฆษณา งานประจำอย่าตกปากรับคำอะไรที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหลัก การใช้จ่ายคุมยาก เงินเข้าผ่านมือแล้วออกเหมือนเป็นบัญชีม้า เก็บออมปลอกภัยกับสินทรัพย์และกองทุนต่างๆ
คนเข้าใจมักอยู่ไกลตัว ความคิดถึงได้ทำงาน ทำให้ใครบางคนรู้ใจตัวเองมากยิ่งขึ้น รักออนไลน์มีลุ้นพบหน้า ได้ออกเดต หรือทำความรู้จักกันมากขึ้น อยากเข้าหาใคร ขนม น้ำดื่มของติดไม้ติดมือเอาไปฝากยังเป็นเครื่องมือคลาสสิคที่ใช้เปิดทางได้อย่างดี
คนเกิดวันจันทร์
คนที่เคยมองในแง่ร้าย เคยปฎิเสธจะกลับมาสนับสนุนคุณอย่างจริงใจ งาน เรื่องส่วนตัว มีคนให้โอกาส ได้ทำงานที่ถนัดแม้เงินเดือนไม่สูง หรือเจ้านายมอบหมายงานให้ถูกคนถูกเวลา อย่าข้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การลงนามเอกสารสำคัญควรทำในช่วงเช้าก่อนเที่ยงจึงจะเป็นมงคล จะได้เปลี่ยนยานพาหนะ วางแผนโยกย้ายที่อยู่ สุขภาพสิ่งที่แสดงอาการ อาจยังไม่ใช่ต้นทางของโรคที่เจ็บป่วย งดเสี่ยงลาภลอย
ข่าวลือ เรื่องเมาท์จะเป็นจริง ความสัมพันธ์ของคนโสดจะค่อยๆ ลดกรอบส่วนตัว ให้ใครสักคนเข้ามามากขึ้น ทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ มีมากกว่าหนึ่งคนเสมอ ด้านคนมีแฟนแล้ว อยากขอแต่งงาน ฉลองครบรอบสำคัญดำเนินการได้ให้ใจฟู รักเก่าๆ อย่ารีเทิร์นจะจบแบบเดิม
คนเกิดวันอังคาร
มีเรื่องเข้าใจผิดที่คุณต้องรีบอธิบาย งานเล็กๆ จะสร้างผลงานได้อย่างดี มีโอกาสได้จ๊อบเสริม หรือฟรีแลนซ์ได้สัญญาจ้างระยะยาว เชื่อถือได้แม้จะเงินไม่มากนัก คนในเครื่องแบบ หรือสายราชการร้อนใจ เป็นทุกข์เพราะเจ้านาย การลงทุนวันนี้อยู่กับการต่อยอดของเดิม อสังหาริมทรัพย์จ่ายเงินซ่อมแซมดูแล มีลาภลอยจากคนที่ป่วย มีโรคประจำตัว ส่วนสุขภาพชาววันอังคารใส่ใจเรื่องปัญหาโรคเลือด
อย่าเยอะกับคนใกล้ตัว มีคนตามง้อ รอปรับความเข้าใจอยู่ใกล้ตัว แต่พวกเขาก็มีคนมาหวีดหรือพร้อมจะแย่งซีนไปได้เช่นกัน อย่าเล่นตัวนาน จะเสียโอกาสสานสัมพันธ์ต่อ ด้านคนโสดกำลังใจจากคนที่คุณแอบชอบ ทำให้ตลอดวันเป็นวันดีๆ แม้ยังไม่สมหวัง
คนเกิดวันพุธ
โอกาสอยู่ตรงหน้า แต่คุณอาจต้องทำเรื่องอื่นก่อน ธุระส่วนตัว ความลับที่บอกใครไม่ได้ต้องเข้าไปบริหารจัดการ การเงิน การธนาคารราบรื่นช่วงบ่าย ต่อรองอะไรได้ดั่งใจ แต่ต้องใจเย็นๆ คุณต้องยอมเสียเปรียบเสียก่อนในช่วงแรก ของหายไม่ได้คืน จะมีคนชักชวนย้ายงานด้วยข้อเสนอร้อยแปดทั้งๆ ที่อยู่จุดเดิมนั้นดีแล้ว สุขภาพระวังเรื่องอาหาร ยา จะมีอาการแพ้โดยง่าย ลาภลอยอยู่กับคนสูงวัย
พุธกลางคืนมีดวงความรัก ด้วยเสน่ห์ ความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่ต้องปั้นแต่งอะไร อยู่เฉยๆ ก็ตกหัวใจคนรอบตัว ส่วนพุธกลางวัน ใครมีคู่ ปัญหามาจากคนรักเก่า หรือความไว้วางใจจะลดลงเพราะความไม่ชัดเจน อย่าใจอ่อนคบหาใคร และรักเก่าไม่ควรรีเทิร์น
คนเกิดวันพฤหัสบดี
บริวารจะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างมาก อย่าทำอะไรลำพังจะไม่ถึงปลายทาง ได้เวลาแจกจ่ายหน้าที่แบ่งเบาภาระให้คนรอบตัวแล้วทำเป็นทีม งาน สิ่งที่ตั้งใจจึงจะสำเร็จ วันนี้มีเรื่องดีๆ เกี่ยวกับการเงิน โดนต่อรองสูงแต่ต้องมั่นใจในมาตรฐานและไม่อ่อนข้อให้ใคร ตกงานลุ้นงานใหม่ปุบปับ การใช้จ่ายอยู่กับการเที่ยว กิน รับรองแขกสำคัญ ยานพาหนะให้โชคลาภ การเดินทางไกลมีโชค และมากโอกาส
ความสำเสร็จของคนรักทำให้ยิ้มกันได้ทั้งบ้าน คนมีคู่แล้วดูน่าอิจฉา คนไม่ลุ้นทายาทอาจมีสมาชิกใหม่มาต่อท้ายนามสกุลในไม่ช้านี้ ด้านคนว่างๆ มากคนหลายใจเข้ามาโยนหินถามทาง เข้าหาเพราะอยากเป็นคนพิเศษ สืบประวัติคนที่เข้ามาบ้างเพื่อความดีต่อใจ
คนเกิดวันศุกร์
มีคนเข้าใจผิด โดนใส่ร้าย มีโอกาสน้อยที่จะแก้ตัว เป็นผู้ตามดีกว่าเป็นผู้นำ ไม่ใช่วันที่คุณจะแสดงออกเท่าไร งาน การเรียน ผ่านเกณฑ์ สอบไม่มีปัญหาแต่คะแนนหรือผลงานอาจไม่เป็นที่พอใจ การค้า อย่ามองข้ามคลื่นลูกใหม่ พวกเขาพร้อมจะแซงหน้าคุณเสมอ ใช้จ่ายวันนี้บริหารเงินสดสลับกับการใช้เครดิตส่วนตัว นักลงทุนสิ่งที่คนอื่นเทขายจะมีค่าในมือชาววันศุกร์และสร้างกำไรในเร็ววัน สุขภาพทรงๆ ตัว
สถานะแฟนป้ายแดง หรือคูหมั้นคู่หมาย ช่วงสองสามวันนี้มีโอกาสใช้เวลาด้วยกันมากขึ้น และมีใครสักคนค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างมาก อยู่ก่อนแต่ง ได้เวลาไปรายงานตัวกับพ่อแม่ รู้จักครอบครัวอีกฝ่าย เพศทางเลือกมีคนกลับมาขอโอกาส
คนเกิดวันเสาร์
มั่นหน้า มั่นใจ ทำอะไรแม้ไม่มีคนสนใจ อยู่นอกสายตาคนอื่น แต่ส่งผลดีกับคนวันเสาร์ ยามวิกาล คนแปลกหน้า งานจ๊อบเสริมดูสว่างและให้คุณ อย่าลาออกจากงานประจำแม้จะมากปัญหา อดทนอีกสักพักคุณจะสบายใจสบายตัวมากขึ้น ค้าขายของเก่าจะขายออก ของใหม่ยังต้องปรับทิศทางการตลาด เป็นวันที่เหมาะสมจะติดต่อราชการหรือยื่นใบประกวดราคา เปิดซอง สมัครงานใหม่ต่างๆ
ความรักเข้ามาเสริมดวงการงานและการเรียนทางอ้อม ขยันทำงานหรือเรียนเป็นพิเศษเพราะรอบตัวมีคนพิเศษ มีโมเมนต์ดีๆ ที่อยากเจอหน้ากันบ่อยทั้งคนโสดและคนมีคู่ คนเลิกเรา หย่าร้างยังต้องรอเวลา ห่างกันแค่กายแต่ทางนิตินัย ยังมีผล คนแอบรักจะโดนจับได้
