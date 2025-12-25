ญี่ปุ่นเปิดตัวเครื่องหมายรับรอง DBS การันตีประวัติคนทำงานกับเด็ก

ญี่ปุ่นยกระดับความปลอดภัยเด็ก! เปิดตัวระบบ DBS และตราสัญลักษณ์ "โคมาโมโร" เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทางเพศของผู้ที่ทำงานในโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็ก สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง เริ่มใช้จริงปี 2026
เกียวโดนิวส์ (25ธ.ค.) - หน่วยงานรัฐบาลที่กำกับดูแลนโยบายเกี่ยวกับเด็กประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาถึงเครื่องหมายรับรองใหม่สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ "DBS ของญี่ปุ่น" เพื่อตรวจสอบประวัติการกระทำผิดทางเพศของผู้ที่ทำงานกับเด็ก
ดีไซน์ดังกล่าวเป็นรูปนกฮูกตาโตที่มีคำว่า "โคมาโมโร" เขียนอยู่ด้านบน โดยเป็นการเล่นคำระหว่าง "ฟุคุโร" คำภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึงนก กับ "โคะ โอะ มาโมโร" วลีที่หมายถึง "ปกป้องเด็ก" หน่วยงานกล่าว
ภายใต้โครงการที่จะเริ่มในวันที่ 25 ธันวาคม 2026 จะมีการนำเครื่องหมายรับรองสองแบบมาใช้ -- แบบหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่กำหนดไว้ เช่น โรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็ก ซึ่งจะต้องตรวจสอบประวัติการกระทำผิดทางเพศและรับประกันความปลอดภัย และอีกแบบหนึ่งสำหรับธุรกิจเอกชน
ทางการคาดการณ์ว่าเครื่องหมายเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในแผ่นพับ บนเว็บไซต์ ในสถานที่ และในโฆษณาตำแหน่งงานสำหรับโรงเรียน ศูนย์ดูแลเด็ก และบริการที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
การเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงโรงเรียนกวดวิชาและชมรมดูแลเด็กหลังเลิกเรียน จะเป็นไปโดยสมัครใจ
โครงการ DBS สไตล์ญี่ปุ่นนี้ตั้งชื่อตาม Disclosure and Barring Service ของอังกฤษ ตามข้อมูลจากหน่วยงานคุ้มครองเด็กและครอบครัว