เด็กไทยคว้า 39 รางวัล แข่งขันโอลิมปิกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นานาชาติ ASMOPSS ครั้งที่ 15

เด็กไทยคว้าแชมป์โอลิมปิกวิชาการ ASMOPSS (แอสมอพส์) กวาดเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประเภทบุคคลและประเภททีม สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการให้ประเทศไทย จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการด้านความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในโครงการ ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiads for Primary and Secondary School) ครั้งที่ 15 ณ เมือง Bojonegoro เกาะชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2568 โดยความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นของ Bojonegoro ประเทศอินโดนีเซีย
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ นักเรียนผู้แทนจากประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติถึง 2 รอบ โดยรอบแรกคือ รอบประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมสอบ 89,000 คน และรอบสอง คือ รอบคัดเลือกผู้แทนประเทศ ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่ได้หรียญรางวัลรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกเพื่อร่วมสอบรอบนานาชาติทั้งหมด 32 คน ได้รับรางวัลกลับมาให้ชาวไทยได้ชื่นชม ประเภทบุคคลจำนวน 31 รางวัล ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (3 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน, 3 เหรียญทองแดง) ระดับมัธยมศึกษา (2 เหรียญทอง, 5 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง) และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (2 เหรียญทอง, 4 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง) ระดับมัธยมศึกษา (2 เหรียญทอง, 5 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง) รางวัลประเภททีมจำนวน 8 รางวัล แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา (รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล, รองชนะเลิศอันดับสอง 2 รางวัล) ระดับมัธยมศึกษา (รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล, รองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล)
นางสาวพรพัชร แผลงเดช ประธานบริหารโครงการ ASMOPSS THAILAND กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ ในปีนี้ถือว่าเป็นที่น่ายินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลมากที่สุด และเป็นพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลครบทุกคน โดยเราได้รางวัลรวมทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมกลับมาถึง 39 รางวัล ในการเข้าร่วมแข่งขัน ASMOPSS นอกจากรางวัลที่ได้รับแล้ว สิ่งที่ผู้ปกครองและนักเรียนผู้แทนประเทศได้กล่าวถึงคือมิตรภาพระหว่างช่วงการสอบแข่งขัน และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นำศักยภาพแฝงในตัวนักเรียนแต่ละคนออกมาแสดงได้อย่างโดดเด่น พร้อมกันนี้ ทัพนักเรียนไทยได้ร่วมแสดงวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยอย่างพร้อมเพรียงและเป็นที่ชื่นชมของนานาชาติ”
นายธนากร แผลงเดช (นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ASMOPSS) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ว่า “เราเริ่มจากการแข่งขันภายในประเทศถึง 2 รอบด้วยกัน มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 89,000 คน เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเพื่อไปแข่งขันต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปีนี้มีหลายประเทศมาสอบถามเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกเด็กไปแข่งขัน เราตอบไปว่าสิ่งแรกคือพื้นฐานการเรียนของเด็กเองจากความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบและในระบบ และสิ่งที่สองคือการสนับสนุนทุกด้านจากสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับเคล็ดลับที่จะทำให้เด็กๆ สำเร็จได้ นั่นคือความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวเพื่อฝึกฝน การสอนจากครูติวเตอร์และทีมพ่อแม่ อีกทั้งการจัดทีมก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเช่นเดียวกัน เราใช้กระบวนการโค้ชโดยโค้ชมืออาชีพเพื่อสะท้อนมุมมองและกระตุ้นศักยภาพในตัวเด็กๆ ออกมา จัดให้เด็กที่มีศักยภาพแตกต่างกันอยู่ด้วยกันเพื่อเสริมสร้างให้ทีมมีความแข็งแกร่งและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้รับรางวัลใหญ่ๆ ในปีนี้ ส่วนความคาดหวังของเราในปีนี้คือ นักเรียนผู้แทนทุกคนที่ไปแข่งขันจะต้องได้เหรียญรางวัลและประสบการณ์ที่ดีๆ กลับมา และนี่ก็คือความภูมิใจของผมและทีมเป็นอย่างยิ่งที่ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนและครอบครัว”
อ.มีนา มัญชุมาศ บุญชู โกคิง CEO บริษัท Talent detective, ที่ปรึกษาโครงการ ASMOPSS และเลขาธิการสมาคม APANE กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน จะต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนในระบบ, โรงเรียนนอกระบบ และสถาบันครอบครัวของเด็ก โรงเรียนนอกระบบภายใต้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ฝึกฝนเด็กควบคู่กับโรงเรียนในระบบ มีทั้งครู และผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ โดยบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่เอาความรู้และความชำนาญเข้าไปสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กๆ ควบคู่กับการสนับสนุน และกำลังใจจากครอบครัว เพื่อให้เด็กทำความฝันด้านการศึกษาให้เป็นจริง และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างในวันนี้”
สำหรับโครงการ ASMOPSS THAILAND บริษัท ไมราห์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในโครงการ ASMOPSS (แอสมอพส์) ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นฐาน ตลอดทั้งทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น ที่ได้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางวิชาการ 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม ทาจิกิสถาน กัมพูชา ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และในปี 2026 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ASMOPSS ครั้งที่ 16 อย่างเป็นทางการ
การแข่งขันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ASMOPSS (แอสมอพส์) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยโครงการ ASMOPSS THAILAND เป็นผู้จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนรอบแรก (รอบประเทศ) สมัครช่วงเดือนพฤษภาคม และจัดสอบต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ส่วนรอบสอง (รอบคัดเลือกผู้แทนประเทศ) คัดเลือกจากนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติของ ASMOPSS เท่านั้น เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากโครงการ ASMOPSS THAILAND ได้ที่ Facebook : ASMOPSS THAILAND, Line Official : @asmopss.thailand หรือทาง https://asmopssthailand.com
#ASMOPSSTHAILAND #ASMOPSS #ไมราห์ อินเตอร์ กรุ๊ป #ไมราห์ เอ็ดดูเคชั่น #สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ #การศึกษานอกระบบ #กระทรวงศึกษาธิการ #โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ #วิทย์ครูป้อม Asci #talentdetective #การศึกษา #เด็กไทยวันนี้ #ข่าววันนี้