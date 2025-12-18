เรื่องถึงโรงพัก!แม่ร้องสื่ออีกทาง ลูกวัยโจ๋โดนเพื่อนลวงทำร้ายต่อหน้าหญิง-ถ่ายคลิปโพสต์โซเชียลฯประจานซ้ำ

พิษณุโลก – แม่ร้องสื่อ..ลูกชายวัยรุ่นถูกกลุ่มเพื่อนลวงไปชก ต่อหน้าเพื่อนหญิง แถมถ่ายคลิปโพสต์โซเชียลฯประจานซ้ำ ยืนยันไม่ใช่แค่เรื่อง เด็กชกต่อยกัน แต่มีการล่อลวงไปทำร้ายร่างกาย
วันนี้(18 ธ.ค.68) น.ส.ก. (นามสมมติ) อายุ 32 ปี พร้อมกับครอบครัว ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน กรณี ด.ช.A (นามสมมติ) ลูกชายวัย 14 ปี ถูกกลุ่มเพื่อนชายและหญิงของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งใน อ.เมืองพิษณุโลก ลวงไปทำร้ายร่างกายเมื่อเย็นวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมา จนได้รับบาดเจ็บฟกช้ำตามร่างกาย
นอกจากนี้กลุ่มเพื่อนที่ลงมือทำร้ายยังได้ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายเอาไว้ ก่อนนำไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดีย กระทบต่อจิตใจลูก ตนจึงพาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองพิษณุโลก เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มเพื่อนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่หวั่นจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอให้สื่อช่วยอีกทาง
น.ส.ก.(นามสมมุติ) เปิดเผยว่า ลูกชายมีเรื่องผิดใจค้างคากับ ด.ช.B นักเรียนชั้น ม.3 (แต่งชุดนักเรียน) กระทั่งวันเกิดเหตุลูกไปรับ ด.ช.B หลังเลิกเรียนเพื่อพากันไปเล่นสนุ๊กเกอร์ โดยมี ด.ช.C เพื่อนอีกคนไปด้วย พอเล่นสนุ๊กเกอร์เสร็จ ด.ช. B ชักชวนลูกชายตนไปขี่รถเล่น โดยมี ด.ช.C ตามไปด้วย
พอไปถึงจุดเกิดเหตุ ก็พบกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงจากต่างโรงเรียนหลายคน ลูกชายตนมองว่า ผิดสังเกตอาจเกิดเรื่องไม่ดีแน่ แต่จังหวะที่ไปถึงริมแม่น้ำน่าน ใกล้เคียงโรงสีเหนือ ด.ช.B ได้ชกต่อยลูกชายตนโดยไม่บอกกล่าว ซึ่งลูกตนก็ไม่ได้ตอบโต้ แค่ป้องและหลบเท่านั้น แต่ ด.ช.B ก็ยังไม่หนำใจ กระหน่ำชกต่อยอยู่เรื่อยๆ ต่อหน้าเพื่อนคนอื่นๆอีกหลายคน ซึ่งไม่ได้ห้าม ก่อนแยกย้ายกลับ
เมื่อลูกมาถึงบ้านก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องเพียงลำพัง แต่เห็นมีการดูคลิปถูกชกต่อยลงในสื่อโซเชียลมีเดีย จังหวะนั้น คนในครอบครัว (ย่า) มาเห็นคลิป ก็ตกใจ จึงแจ้งกับแม่ทราบ กระทั่งเรื่องแดง สอบถามลูกว่า เกิดขึ้นอะไรขึ้น จากนั้นได้ติดต่อไปยังโรงเรียนของเด็กที่ก่อเหตุเพื่อสอบถาม แต่ทางโรงเรียนบ่ายเบี่ยงไม่สนใจ สงสัยว่า มองเป็นเรื่องเล็กๆ เด็กชกต่อยกัน
“ตนไม่สบายใจ เพราะเห็นลูกถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียว ไม่ใช่เพียงแค่ชกต่อยกัน เพราะมีการล่อลวงไปทำร้ายร่างกายกันอีก ยืนยันจะดำเนินคดีกับกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะสร้างบาดแผลในใจแก่ลูกตน มิหนำซ้ำ ปล่อยคลิปประจานอีก จึงต้องการขอความยุติธรรมด้วย และขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”