ระทึก! มือมีดไล่ฟันคนเสียชีวิต 3 ศพใน 'ไทเป' ก่อนถูกตำรวจไล่ล่า 'ตกตึก' ดับ

เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายผู้คนที่ใจกลางกรุงไทเปของไต้หวันวันนี้ (19 ธ.ค.) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 รายและบาดเจ็บ 5 ราย ก่อนที่คนร้ายจะถูกตำรวจไล่ล่าและตกลงมาจากอาคารเสียชีวิต
นายกรัฐมนตรี จั๋ว หรงไท่ แห่งไต้หวันระบุว่า ชายคนดังกล่าวได้จุดระเบิดควันในสถานีรถไฟหลักของไทเป จากนั้นก็วิ่งไปยังสถานีรถไฟใต้ดินใกล้เคียงในย่านช้อปปิ้งที่พลุกพล่าน และทำร้ายผู้คนระหว่างทาง
จั๋ว ระบุด้วยว่า ผู้ต้องสงสัยที่เสียชีวิตมีประวัติอาชญากรรมและมีหมายจับค้างอยู่ และบ้านของเขาก็ถูกตรวจค้นแล้ว
ทั้งนี้ อาชญากรรมรุนแรงลักษณะนี้เกิดขึ้นน้อยมากในไต้หวัน
“เราจะตรวจสอบประวัติและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องของเขา เพื่อหาแรงจูงใจและพิจารณาว่ามีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่” จั๋ว กล่าวเสริม โดยเผยแค่ว่าชายคนดังกล่าวนามสกุล ชาง
นอกจากระเบิดควันแล้ว คนร้ายน่าจะมีสิ่งของเช่นระเบิดเพลิงที่ดูเหมือนจะถูกเผาไหม้ในที่เกิดเหตุ และยังสวมสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเสื้อเกราะและหน้ากากด้วย
"ดูเหมือนว่าเขาจงใจปาระเบิดควัน และใช้มีดยาวโจมตีประชาชนอย่างไม่เลือกหน้า" นายกฯ ไต้หวันเผย
