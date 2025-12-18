วิบากกรรมยังไม่หมด ผบ.ตร.สั่งตำรวจภาค 2 ล่าตัวแก๊งวัยรุ่นเขมรโชว์กร่างดำเนินคดีให้ได้ทั้งหมด

ศูนย์ข่าวศรีราชา -วิบากกรรมยังไม่หมด แก๊งวัยรุ่นเขมรทรงA ทำคลิปห้าวเป้งปาระเบิด โชว์มีดกลางถนนใน จ.ชลบุรี ผบ.ตร.ลั่นเอาผิดสั่งตำรวจภาค 2 ล่าตัวให้ได้ครบแก๊ง ด้านมือระเบิดอ้างทำไปเพราะทะเลาะกับคนเขมรด้วยกันไม่เกี่ยวข้องสถานการณ์ชายแดน
วันนี้ ( 18 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชา ถ่ายคลิปโชว์ปาระเบิด ถือมีดดาบ-มีดสปาต้าท้าทายคู่อริบริเวณแยกบึงตาต้า ถนนทางหลวงชนบท 3083 ( อ.หนองใหญ่ - ชลบุรี ) ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และยังบานปลายลุกลามไปยังพื้นที่ สภ.ปลวกแดง จ.ระยอง ก่อนนำเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนกลายเป็นกระแส ความโกรธแค้นและมีการรวมตัวไล่ล่าของกลุ่มคนที่ไม่พอใจใน พฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชากลุ่มนี้
กระทั่งช่วงค่ำวันที่ 17 ธ.ค.2568 ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.ชลบุรี และ ตำรวจ สภ.หนองใหญ่ ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ 3 รายซึ่งเป็นหัวโจกตามที่เสนอเป็นข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 18 ธ.ค. ) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้เดินทางมายัง สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี เพื่อสอบปากคำหัวโจกชาวกัมพูชาทั้ง 3 รายด้วยตนเอง โดยมี พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.ภ.2 , พล.ต.ต. พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี , พล.ต.ต.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง , ตำรวจชุดสืบสวน จังหวัดชลบุรี , ตำรวจ สภ.หนองใหญ่ และ หน่วยคอมมานโด กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.ชลบุรี คุมตัวผู้ก่อเหตุมาจาก สภ.หนองใหญ่
สำหรับ ผู้ก่อเหตุที่ถูกตำรวจจับกุมตัวได้ประกอบไปด้วย 1. นายเคมมาราเมือท อายุ 20 ปี สัญชาติกัมพูชา 2.นายสะเมยอายุ 21 ปี ( มือปาระเบิด ถือมีดสปาร์ต้า และ เป็นคนนำคลิปลงในโลกโซเชียล ) 3.พิช อายุ 20 ปี ( คนขี่มอเตอร์ไซค์ )
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.เผยภายหลังการใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงสอบปากคำผู้ก่อเหตุทั้ง 3 รายด้วยตนเอง ว่ายังเหลือผู้ร่วมก่อเหตุที่ปรากฏในคลิปอีก 8 รายที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขยายผล และพิสูจน์ทราบเพิ่มเติมว่าเป็นใคร รวมทั้งยังได้สั่งการให้ตำรวจภาค 2 เร่งติดตามตัววัยรุ่นกัมพูชารวมถึงคนไทยที่ปรากฏในคลิป มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว
“ ส่วนสาเหตุจูงใจจากแนวทางการสอบสวนจากกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถูกจับกุมตัวได้ ทราบว่าเป็นแรงงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาด้วยกันเองที่ทำงานอยู่ในโรงงานอีกแห่งหนึ่ง และได้มีการท้าทายกันไปมาจนเป็นที่มาของการรวมกลุ่มก่อเหตุดังกล่าว”ผบ.ตร กล่าว
ทั้งนี้จากแนวทางการสอบสวนยืนยันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งส่วนตัวของแรงงานชาวกัมพูชาด้วยกันเอง และ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสู้รบในเขตชายแดนไทยกัมพูชา และในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีตาม พรบ.วัตถุระเบิด โดยร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย และสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ด้าน นางเกิด นวล อายุ 50 ปี ชาวกัมพูชาแม่ของ นายสะเมย อายุ 21 ปี ซึ่งเป็นหัวโจกและเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าลูกชายเดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ 15 ปี ( รวมระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย 6 ปี ) ปัจจุบันลูกชายทำงานอยู่ที่โรงงานเดียวกันกับตนเอง ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับพฤติกรรมของลูกชาย
และยังบอกอีกว่าที่ผ่านมา ลูกชายเป็นคนเชื่อฟังตนเองมาโดยตลอด และตนเองได้คอยเตือนลูกชายห้ามออกไปทำในสิ่งที่ไม่ดี แต่ก็ไม่คิดว่าลูกชายจะมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ ซึ่งหลังลูกชายไปก่อเหตุก็ไม่ได้นำเรื่องราวมาเล่าให้ตนเองฟังกระทั่งมีตำรวจมาตามถึงบ้าน
“ ตอนเห็นคลิปยอมรับว่าช็อคมากและเสียใจ และยืนยันว่าสิ่งที่ลูกชายทำ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไทย แต่เป็นการทะเลาะกันเองของเพื่อนร่วมชาติที่ทำงานอยู่ใน จ.ชลบุรี ขณะที่ตัวเองได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 25 ปีแล้ว และรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น” นางเกิด นวล กล่าว