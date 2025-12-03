เกาหลีใต้ไม่เลือกข้าง เสนอตัวกลางขัดแย้งจีน-ญี่ปุ่น หลังยกเลิก 1,900 เที่ยวบิน

สะเทือนพิษขัดแย้งจีนญี่ปุ่น สั่งยกเลิก 1,900 เที่ยวบินกระทบหนักการท่องเที่ยว ด้านเกาหลีใต้ประกาศไม่เลือกข้าง เสนอตัวเป็นคนกลางหวังคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียด
โซล (3 ธ.ค.) - ประธานาธิบดีอี แจ มยอง เกาหลีใต้ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ต้องการช่วยลดความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นและจีนในข้อพิพาททางการทูตเมื่อเร็วๆ นี้ แทนที่จะเลือกข้างใดข้างหนึ่ง
“การเลือกข้างจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น” ลีกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับสื่อต่างประเทศ พร้อมระบุว่า แม้เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพลวัตทางเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในแง่ของความมั่นคงและความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าทางทหาร
“ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาจุดร่วมและขยายขอบเขตความร่วมมือ แทนที่จะทำให้ความแตกแยกรุนแรงขึ้น” ลีกล่าว
เขาเสนอแนะว่าเกาหลีใต้ควร "มีบทบาทในการลดความตึงเครียดและไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง" จะดีกว่า
ล่าสุด สื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่า เที่ยวบินประจำจากจีนไปญี่ปุ่นราว 40% ในเดือนธันวาคมถูกยกเลิก เนื่องจากผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศและการท่องเที่ยวจากข้อพิพาทที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสองประเทศ
สถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (China Central Television) รายงานว่า ขณะนี้มีเที่ยวบินถูกยกเลิกมากกว่า 1,900 เที่ยวบิน
จากข้อมูลของ AeroRoutes ฐานข้อมูลตารางบิน เมืองซัปโปโรและโอซาก้าในญี่ปุ่น ซึ่งพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก มีการลดเที่ยวบินลงมากที่สุดเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นและจีนมีความขัดแย้งกันนับตั้งแต่ปักกิ่งประณามความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่น ที่ระบุว่าการโจมตีไต้หวันของจีนอาจก่อให้เกิด "สถานการณ์คุกคามการอยู่รอด" ของญี่ปุ่น และกระตุ้นให้พร้อมกับการตอบโต้ที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังป้องกันตนเอง