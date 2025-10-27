ผลศึกษาชี้​ นอนคว่ำหน้าป้องกันถูกหมีตะปบบาดเจ็บสาหัส

โตเกียว (27 ต.ค.) - นักวิจัยชาวญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ผู้ที่ถูกหมีทำร้ายมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสจากการนอนคว่ำหน้าและเอามือปิดศีรษะและคอ ขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับการโจมตีที่ทำให้เสียชีวิตเป็นประวัติการณ์ในปีนี้
กระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของหมีทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้ว 9 รายในปีงบประมาณ 2568 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์
กลุ่มวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอาคิตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ได้สำรวจผู้บาดเจ็บ 70 คนจากการถูกหมีโจมตีในจังหวัดนี้ในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิต 6 รายทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นอันดับสองเท่าที่เคยมีการบันทึกมา
การศึกษายืนยันว่าการบาดเจ็บที่ใบหน้า มือ และแขนเป็นการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุด ขณะที่ผู้ที่นอนคว่ำหน้าและใช้มือปิดศีรษะและคอเพื่อป้องกันตัวเองทั้ง 7 คน ล้วนไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ยูกิ อิชิงากิ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อประจำบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า "สิ่งสำคัญคือผู้คนต้องเข้าใจพฤติกรรมของหมีและเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกหมีโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพ"
อิชิงากิกล่าวว่าทีมของเขาได้ตรวจสอบรายละเอียดการบาดเจ็บโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับหมีของจังหวัดอาคิตะเข้ากับบันทึกทางการแพทย์ของผู้ที่เข้ารับการรักษาในพื้นที่ในปีงบประมาณ 2566
ผู้บาดเจ็บ 70 รายมีอายุเฉลี่ย 70 ปี การบาดเจ็บที่ใบหน้าคิดเป็น 55.7 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการบาดเจ็บที่มือและแขน 54.3 เปอร์เซ็นต์ และการบาดเจ็บที่ศีรษะ 44.3 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อร่างกายส่วนบนเป็นหลัก
นักวิจัยกล่าวว่า เนื่องจากหมีมักจะลุกขึ้นยืนเมื่อถูกคุกคามหรือโจมตี เหยื่อของพวกมันจึงมักตกเป็นเป้าโจมตีที่ใบหน้าและศีรษะ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมขอให้ประชาชนขดตัวหรือนอนคว่ำหน้าเพื่อป้องกันศีรษะ คอ และหน้าท้อง หากเผชิญหน้ากับหมีในระยะใกล้ การศึกษาระบุว่าผู้บาดเจ็บ 7 รายที่ทำเช่นนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส แม้ว่าจะมีบาดแผลที่มือหรือแขนก็ตาม
เชื่อว่าการโจมตีของหมีมีผลกระทบเทียบเท่ากับอุบัติเหตุทางถนน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 12 วัน และต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 99 วัน
จากการศึกษาพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 23 ราย เช่น กระดูกหักหลายแห่ง บางรายมีอาการเรื้อรัง เช่น อัมพาตเส้นประสาทใบหน้า ขณะที่อีก 2 รายไม่สามารถกลับไปทำงานได้
นายอิชิงากิเน้นย้ำว่าบาดแผลที่ใบหน้าที่เกิดจากหมีนั้นไม่สามารถปกปิดได้ง่าย และมักส่งผลกระทบระยะยาว ก่อให้เกิดความยากลำบากอย่างมากในชีวิตประจำวัน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นายเคนตะ ซูซูกิ ผู้ว่าการจังหวัดอาคิตะ ได้กล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่า เขาจะขอพิจารณาส่งกำลังพลกองกำลังป้องกันตนเอง เนื่องจากการโจมตีของหมีมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในจังหวัด
นายซูซูกิกล่าวว่า สถานการณ์ดังกล่าวเกินกว่าที่รัฐบาลท้องถิ่นจะรับมือได้ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินกำลังถึงขีดจำกัดแล้ว ท่ามกลางความเสียหายที่เกิดจากหมีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว