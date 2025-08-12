ผู้นำออสซี่เผยเหลืออด ‘เนทันยาฮู’ ปฏิเสธไม่ยอมรับวิกฤตมนุษยธรรมในกาซา เป็นเหตุให้ออสเตรเลียตัดสินใจรับรอง 'รัฐปาเลสไตน์'

นายกรัฐมนตรี แอนโทนี อัลบานีส แห่งออสเตรเลีย ระบุวันนี้ (12 ส.ค.) ว่านายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู “ปฏิเสธไม่ยอมรับ” ว่าเกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซา เพียง 1 วันหลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศเป็นครั้งแรกว่าจะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์
ผู้นำออสซี่ระบุวานนี้ (11) ว่า รัฐบาลของเขาจะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในเดือน ก.ย. ในความเคลื่อนไหวที่ยิ่งเพิ่มแรงกดดันทางการทูตต่ออิสราเอล หลังจากที่ฝรั่งเศส อังกฤษ และแคนาดา ต่างก็แถลงจุดยืนเดียวกันไปก่อนหน้านี้
อัลบานีส ระบุวันนี้ (12) ว่า การที่รัฐบาล เนทันยาฮู ไม่รับฟังคำเตือนใดๆ จากชาติพันธมิตรมีส่วนสำคัญที่ทำให้ออสเตรเลียตัดสินใจที่จะรับรองรัฐปาเลสไตน์
“เขาพูดย้ำสิ่งที่เขากล่าวต่อสาธารณชนให้ผมฟังอีกรอบ นั่นก็คือการปฏิเสธผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์” อัลบานีส ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC โดยอ้างถึงบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนกับผู้นำยิวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว (7)
อย่างไรก็ดี ออสเตรเลียได้ตั้งเงื่อนไขบางประการต่อองค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์ (Palestinian Authority) ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการที่กลุ่มฮามาสจะต้องไม่มีบทบาทในการปกครองรัฐปาเลสไตน์ในอนาคต
ซัสแซน เลย์ ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลีย ออกมาเตือนว่า การตัดสินใจของรัฐบาลขัดแย้งกับนโยบายเดิมของประเทศที่ไม่เลือกข้างระหว่างอิสราเอลกับดินแดนปาเลสไตน์ และเสี่ยงที่จะกระทบความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา
ก่อนหน้านี้เพียง 2 สัปดาห์ อัลบานีส เคยพูดว่าเขาจะไม่ยอมถูกตีกรอบเวลาในการรับรองรัฐปาเลสไตน์ และรัฐบาลพรรคแรงงานฝ่ายกลางซ้ายของเขาก็พยายามที่จะไม่กระพือความแตกแยกขึ้นในสังคมแดนจิงโจ้ ซึ่งมีพลเมืองมุสลิมและยิวอยู่มากพอสมควร
อย่างไรก็ตาม กระแสสังคมเริ่มตีกลับไปยังอิสราเอลหลังจากที่ เนทันยาฮู ประกาศแผนที่จะใช้กำลังทหารเข้ายึดครองดินแดนกาซา ท่ามกลางวิกฤตความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการที่กำลังเกิดขึ้นกับชาวปาเลสไตน์ที่นั่น
ชาวออสเตรเลียนับหมื่นคนขึ้นไปแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่สะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ในนครซิดนีย์เมื่อต้นเดือนนี้ และเรียกร้องให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซา
ที่มา: รอยเตอร์