รถไฟญี่ปุ่นหันใช้พลังงานหมุนเวียน ลดคาร์บอนสู่เป้าหมายปี 2050​

ญี่ปุ่นเร่งใช้พลังงานหมุนเวียนขับเคลื่อนรถไฟ หวังลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ปี 2593 ทั้งรถรางอุสึโนมิยะใช้พลังงานชีวมวลและโซลาร์เซลล์ และรถไฟสายเซตากายะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% แม้ต้นทุนสูง แต่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและลดโลกร้อน
เกียวโด (15ก.ย.) - รถไฟในญี่ปุ่นที่ขาดแคลนทรัพยากร กำลังใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการกำลังพยายามมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2050 เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน
ปัจจุบัน ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเดินรถไฟมาจากการผลิตพลังงานความร้อน และกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคส่วนนี้ลงประมาณครึ่งหนึ่งภายในสิ้นปี 2030 จาก 11.77 ล้านตันในปีงบประมาณ 2013
ในจังหวัดโทจิงิ ทางตอนเหนือของโตเกียว รถรางสีเขียวที่ดำเนินการโดยบริษัท Utsunomiya Light Rail วิ่งไปตามเส้นทางยาว 14 กิโลเมตร โดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากชีวมวลที่โรงงานเผาขยะในท้องถิ่นและแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนบ้านเรือน
แม้ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับระยะทางที่สั้นของเส้นทาง แต่ Atsushi Sugiura เจ้าหน้าที่เมืองอุสึโนมิยะกล่าวว่า การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมสามารถสูงถึง 9,000 ตันต่อปี หากรวมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประชาชนที่เปลี่ยนไปใช้รถรางแทนการขับรถยนต์
อีกตัวอย่างหนึ่งคือเส้นทางรถไฟสายเซตากายะ ระยะทาง 5 กิโลเมตรในโตเกียว ซึ่งกลายเป็นบริการรถไฟสายแรกในญี่ปุ่นที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียวในปี 2019 โดยใช้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานความร้อนใต้พิภพ
บริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้บริการรถไฟสายเซตากายะและอีกแปดสายในโตเกียวและจังหวัดคานากาวะที่อยู่ติดกัน บรรลุเป้าหมายในการให้บริการรถไฟด้วยพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2022 โดยซื้อไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองว่าผลิตจากเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 160,000 ตันต่อปี
แม้จะถูกมองว่ามีความสำคัญ แต่การใช้พลังงานสีเขียวมักมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก และการสร้างความมั่นคงด้านอุปทานก็เป็นเรื่องท้าทายเช่นกัน
ทัตสึยะ ยามาชิตะ เจ้าหน้าที่ของโตคิว กล่าวว่า "แม้ว่าเราจะต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการซื้อพลังงาน (ที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล) แต่มันก็มีประสิทธิภาพอย่างมากในการประชาสัมพันธ์โครงการลดคาร์บอนของเรา" ผู้ให้บริการรถไฟมีเป้าหมายที่จะขยายการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิลให้ครอบคลุมมากขึ้น นอกเหนือจากการให้บริการรถไฟ
ผู้ให้บริการรถไฟรายใหญ่รายอื่นๆ เช่น บริษัทฮันคิว และบริษัทฮันชิน อิเล็กทริก เรลเวย์ ซึ่งให้บริการในภูมิภาคคันไซ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่โอซาก้า รวมถึงบริษัทเคคิว ซึ่งเชื่อมต่อสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบินฮาเนดะในโตเกียวและโยโกฮามา ก็ได้เริ่มใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองว่าผลิตจากแหล่งพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลเช่นกัน