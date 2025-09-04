กลุ่มบริษัทบางจาก ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนสากล ISCC ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ย้ำบทบาทผู้นำด้านพลังงานทดแทน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บริษัท บีซีพีที จำกัด (BCPT) บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF) และ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) ได้รับการรับรองมาตรฐาน International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง ตลอดจนการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงยั่งยืน
โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก นำโดย นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด บริษัท บางจากฯ พร้อมด้วยนางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจากฯ นางองค์อร เปลี่ยนรังษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่ บริษัท บีซีพีที จำกัด นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการ วิศวกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจากฯ และกรรมการคณะผู้บริหาร บีเอสจีเอฟ และนายณัฐ ภู่อารีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีที จำกัด รับมอบการรับรองมาตรฐาน ISCCจากนายธีรชัย เยาว์พฤกษ์ชัย ผู้จัดการสายธุรกิจด้านความยั่งยืน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐาน ISCC ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง
การที่กลุ่มบริษัทบางจากได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISCC EU, ISCC CORSIA และ ISCC Plus ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผลิตเชื้อเพลิงยั่งยืน เช่น น้ำมันแนฟทาชีวภาพ (Bio-naphtha) น้ำมันดีเซลยั่งยืน (HVO) และ น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) และยังเป็นการยืนยันความพร้อมของกลุ่มบริษัทบางจากในการขับเคลื่อนธุรกิจเชื้อเพลิงยั่งยืนทุกประเภท ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ทั้งนี้ มาตรฐาน ISCC EU เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรป เพื่อการรับรองห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพหรือชีวมวลสำหรับเชื้อเพลิงการขนส่งซึ่งสอดคล้องกับ EU RED (Renewable Energy Directive) และได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ในขณะที่มาตรฐาน ISCC CORSIA เป็นการรับรองน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนที่เข้าข่ายตามเกณฑ์กลไกชดเชยและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการบินระหว่างประเทศ (CORSIA) ในโครงการ การบินระหว่างประเทศและตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งผ่านการรับรองโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) เพื่อแสดงถึงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) และ ISCC Plus คือระบบการรับรองที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก สารเคมี อาหาร และเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามเป้าหมายความยั่งยืนในระดับโลกโดยสมัครใจ ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัตถุดิบรีไซเคิล วัสดุหมุนเวียน และชีวมวลที่ปลูกอย่างยั่งยืน