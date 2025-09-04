นักศึกษาหญิงเสียชีวิต อุบัติเหตุเครื่องร่อนตก ไซตามะ ใกล้โตเกียว

นักศึกษาหญิงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องร่อนตก ระหว่างแข่งขันของมหาวิทยาลัยเคโอในไซตามะ ใกล้โตเกียว
ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น (4 ส.ค.) - ตำรวจท้องถิ่นกล่าวว่า มีหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์จากอุบัติเหตุเครื่องร่อนตกระหว่างการแข่งขันเครื่องร่อนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดไซตามะ ใกล้กับกรุงโตเกียว
ตำรวจพบนักบินหญิง ซึ่งเชื่อว่ามีอายุประมาณ 20 ปี อยู่ที่จุดเกิดเหตุใกล้กับแม่น้ำโทเนะในเมืองคุมางายะ หลังจากได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากพยาน
สมาคมการบินนักศึกษาญี่ปุ่น (Japan Students Aviation League) ระบุเมื่อวันจันทร์ว่า เครื่องร่อนดังกล่าวเป็นของมหาวิทยาลัยเคโอ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยเสริมว่าเธอเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในกรุงโตเกียว
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ระบุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุทางการบิน และคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งของญี่ปุ่นได้แต่งตั้งคณะผู้สอบสวน
ตำรวจระบุว่า เครื่องร่อนดังกล่าวขึ้นบินจากสนามร่อนเมนูมะ ริมแม่น้ำโทเนะ ทางสมาคมฯ ระบุว่าอาจตกหลังจากขึ้นบินเพียงไม่กี่นาที
เครื่องร่อนมุ่งหน้าไปทางทิศใต้และไต่ระดับขึ้นไปที่ระดับความสูงประมาณ 350 ถึง 400 เมตร ก่อนที่จะตกลงมาทางเหนือของจุดขึ้นบิน
ทางสมาคมฯ ระบุว่า เครื่องร่อนถูกปล่อยขึ้นจากสนามบินนี้ และพบว่าอุปกรณ์นิรภัยที่เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับเครื่องบินขาดหลังจากเกิดเหตุ