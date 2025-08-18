ชาวเน็ตแห่ตามส่อง! "ก้อย กรกช" นักแสดง–นักบินหญิง เริ่มต้นบินกับบ้านใหม่ Ezy Airlines

หลังจากมีข่าวปิดตัวของสายการบินเดิม หลายคนต่างสงสัยเส้นทางต่อไปของ "ก้อย กรกช" นักแสดงสาวมากความสามารถ ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาในบทบาท "นักบินหญิงคนสวย" ด้วยประสบการณ์การแสดงและความเชี่ยวชาญในการบิน ทำให้เธอกลายเป็นไอคอนของนักบินหญิงในสายตาคนไทย
การเริ่มต้นใหม่กับ Ezy Airlines
ล่าสุดคำตอบก็มาแล้ว — ก้อยเลือกออกเดินทางสู่เส้นทางใหม่กับ Ezy Airlines สายการบินที่มีคำขวัญ "MAKE YOUR JOURNEY EASY" และมีตัวการ์ตูนมาสคอตรูปนักบินฮิปโปน่ารัก ที่สะท้อนถึงความเป็นมิตรและการให้บริการที่อบอุ่น
Ezy Airlines ก่อตั้งขึ้นในปี 2567 โดยมีฐานปฏิบัติการหลักที่หาดใหญ่ สงขลา เป็นสายการบินภูมิภาคที่มุ่งเน้นให้บริการการเดินทางที่ง่ายดายและสะดวกสบาย ปัจจุบันมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียกว่า 6,900 คน และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ภาพล่าสุดที่เธอแชร์ในโซเชียลเต็มไปด้วยรอยยิ้มและพลังบวก ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีและกดติดตามกันรัวๆ บางคนยังบอกว่า "รอติดตามเที่ยวบินแรกกับก้อย" ในขณะที่แฟนๆ บนอินสตาแกรมของเธอที่มีผู้ติดตามกว่า 343,000 คน ต่างให้กำลังใจและแสดงความคาดหวังต่อบทบาทใหม่
ก้อย กรกช นอกจากจะมีความสามารถในการแสดงแล้ว ยังเป็นนักบินที่มีใบอนุญาตจริง ทำให้เธอสามารถทำงานได้ทั้งสองด้านอย่างมืออาชีพ ปัจจุบันเธอมี 135 โพสต์บนอินสตาแกรมที่แบ่งปันทั้งชีวิตการแสดง ชีวิตการบิน และชีวิตส่วนตัว
อนาคตที่น่าติดตาม
ซึ่งแฟนๆ ก็ตั้งตารอดูว่า เส้นทางการบินครั้งใหม่นี้ จะพาเธอไปพบกับความท้าทายและความสำเร็จแค่ไหน สำหรับก้อย การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ทั้งฝีมือและหัวใจของเธอในฐานะนักบินหญิงที่ทั้งสวยและเก่ง
การย้ายไปร่วมงานกับ Ezy Airlines นี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของก้อยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมทัพให้กับสายการบินใหม่ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ช่องทางติดตาม
ก้อย กรกช IG :k_korakod
Ezy Airlines: Facebook : https://www.facebook.com/EzyAirlines