เปิดที่มาเซตภาพไวรัล “Amazing Thailand x LISA” ผู้สร้างเผยสร้างจาก AI 100% หวังช่วยโปรโมตท่องเที่ยวไทย

21 มกราคม 2569 ภายหลังแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว “Amazing Thailand x LISA” ภายใต้สโลแกน “Feel All The Feelings” ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับความสมจริงของงานภาพและการใช้เทคโนโลยี AI ล่าสุด ประเด็นดังกล่าวได้รับความชัดเจนมากขึ้น เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Johnstocker ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ชุดภาพที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงที่มาของผลงานทั้งหมด
โดย Johnstocker ระบุอย่างชัดเจนว่า ภาพทุกชิ้นในชุดดังกล่าวถูกสร้างขึ้นจาก AI 100% ด้วยความตั้งใจส่วนตัวที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง พร้อมย้ำว่าเป็นเพียงการลองช่วยสร้างภาพ เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศและอารมณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวไทยในมุมมองสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด สัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย Feel All The Feelings
ข้อความชี้แจงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากภาพเซต “Amazing Thailand x LISA” ซึ่งนำเสนอฉากท่องเที่ยวหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อุทยานช้างในจังหวัดเชียงใหม่ ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี น้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี น้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ทั้งในแง่ของความงดงามของภาพและข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นภาพถ่ายจริง
ก่อนหน้านี้ กระแสวิพากษ์ส่วนหนึ่งตั้งคำถามถึงมาตรฐานของงานภาพในแคมเปญท่องเที่ยวระดับประเทศ รวมถึงความเหมาะสมของการใช้ AI ในการสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทย ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่า ภาพดังกล่าวมีพลังในการดึงดูดสายตา และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมอยากเดินทางมาสัมผัสสถานที่จริง แม้จะไม่ได้เป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริงก็ตาม
การออกมาชี้แจงของ Johnstocker จึงถูกมองว่าเป็นการช่วยคลี่คลายข้อกังขาในประเด็นแหล่งที่มาของภาพ และเปิดพื้นที่ให้สังคมได้ถกเถียงกันอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในงานสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีสามารถสร้างภาพจำลองที่ใกล้เคียงความจริงได้อย่างรวดเร็วและแพร่กระจายผ่านสื่อออนไลน์ในวงกว้าง
ขณะเดียวกัน หลายความเห็นในโลกออนไลน์สะท้อนว่า กรณีดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามเชิงนโยบายและแนวทางการสื่อสารในอนาคต ว่าหน่วยงานหรือผู้สร้างสรรค์ควรแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ AI ตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้รับสาร โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของประเทศในระดับสากล
อย่างไรก็ตาม สำหรับ Johnstocker การชี้แจงครั้งนี้เป็นเพียงการย้ำถึงเจตนารมณ์ของผู้สร้าง ที่ต้องการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องประเทศไทยในมิติของอารมณ์ ความรู้สึก และแรงบันดาลใจ มากกว่าการทดแทนประสบการณ์จริง พร้อมทิ้งท้ายแนวคิดเดียวกับสโลแกนของแคมเปญว่า เมืองไทยยังคงรอให้ทุกคนมาสัมผัสทุกความรู้สึกด้วยตัวเอง