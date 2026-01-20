xs
ดราม่างานโฆษณาโปรโมตเมืองไทยของททท. “ลิซ่า” ที่ทะเลบัวแดง ชาวเน็ตจวก งานชุ่ย ภาพ AI ทำหมดราคา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชาวเน็ตเซ็ง! โฆษณาโปรโมตเมืองไทยของ ททท. “ลิซ่า ที่ทะเลบัวแดง” ใช้ AI ตัดต่อจนภาพดูปลอม ไม่สมจริง เสียดายมาตรฐานลิซ่า

เปิดตัวอีกชิ้นงานโฆษณา สำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ได้ “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” มาเป็น Amazing Thailand Ambassador เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยโฆษณาชุด "Feel All The Feelings”


โดยเช้าวันนี้ (20 ม.ค.69) แฟนเพจ Amazing Thailand ได้โพสต์งานโฆษณา “ลิซ่าที่ทะเลบัวแดง” พร้อมระบุเนื้อหาว่า

สัมผัสความสงบที่ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี
ปล่อยใจไปกับผืนน้ำสีชมพูที่เต็มไปด้วยดอกบัวบานสะพรั่งในแสงแรกของวัน
ช่วงเวลาที่ทุกอย่างรอบตัวจะหมุนช้าลง จนหัวใจของคุณรับรู้ได้ถึงความรู้สึกอิ่มเอมและได้พักผ่อนอย่างแท้จริง
สัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย
Feel all the Feelings

สำหรับเสียงตอบรับจากงานโฆษณาชิ้นนี้ ชาวเน็ตชื่นชมความสวยโดดเด่นของศิลปินไทยระดับโลก พร้อมทั้งกล่าวกันถึงความสวยงามของทะเลบัวแดง แต่อย่างไรก็ตามกระแสอีกด้านก็ดูจะดุเดือดไม่แพ้กัน และกลายเป็นดราม่าขึ้นเรื่อยๆ คือ ประเด็นของชิ้นงานโฆษณา ที่ใช้ AI ทำออกมาไม่สมจริง-ผิดความเป็นจริง เสียดายที่ได้พรีเซนเตอร์ระดับโลก และควรถ่ายในสถานที่จริงมากกว่าใช้ภาพตัดต่อที่ไม่เนียน

โดยตัวอย่างความเห็นของชาวเน็ตที่มองว่าชิ้นงานนี้ไม่ผ่าน เช่น  


- งานระดับใหญ่ขนาดนี้ ตัดต่อไม่เนียนเลย ทำดีกว่านี้ก็ได้ แขนน้องลอยเชียว เสียดายอุตส่าห์ได้พรีเซนเตอร์ระดับโลก

- รูปแรกว่าไม่เนียนแล้ว รูป สองนี่แย่กว่า ไม่มีคนเก่งๆ ที่ทำรูปได้สวยกว่านี้แล้วหรอ อย่างนี้ชั้นก็ทำได้อ่ะ แค่สั่ง Gemini แล้วนี่ทำให้ลิซ่าดูแย่นะ ทั้งที่ลิซ่ารักษามาตรฐานที่ดีและสูงมาโดยตลอด

- Xลิซ่า ก็จริง แต่ทำไมดูเหมือนภาพ ai แสงเอย เหมือนตัดต่อ ดอกบัวเอย มันสดและเยอะขนาดนั้นเลยหรอ ดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ น่าจะทำได้ดีกว่านี้ นี่ระดับ global เลยนะ

- ลิซ่าสวยมาก แต่โปรโมตการท่องเที่ยวไทยพี่ทททไม่ลงพื้นที่จริงหน่อยหรอ คือมันลอยจนว่า เราได้คนดังระดับโลกมา ควรไหมครับที่จะปฏิบัติอย่างดีกว่านี้ในการทำงาน

- ให้โอกาลงรูปจริง ตัดต่อยังไงให้เนียนเหมือนAI เสียทั้งภาพลักษณ์ลิซ่า เสียทั้งทะเลบัวแดง ถ้าลิซ่ายังไม่ถึงที่จริงๆลงแค่ทะเลบัวแดงจริงๆก็สวยมากพอ ไม่จำเป็นต้องตัดต่อ(หรือAI) ชุ่ยๆแบบนี้

- ตัดต่อภาพเหมือนคาราโอเกะสมัยก่อน

- ทำไมน้องไปนั่งคุดคู้ในเรือท่านี้

- จริงๆ ขาลิซ่าตีน้ำอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ?

- ขาน้องเปียกหมดแล้วค่ะท่าน!

- รีทัชไม่ได้ราคาเลยครับ น้องสวยมาก แต่พอประกอบกับเรือและฉากแล้ว ไปกันไม่รอด ไม่คุ้มราคาพรีเซนเตอร์เลย

- วิดีโอสวยมาก แต่งานภาพลอยมากเลย ฝากหน่วยงานปรับปรุงงานภาพงานต่อ ๆ ไปหน่อยนะคะ เสียดายความสวยน้อง กับประเทศ





