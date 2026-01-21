ดราม่าโฆษณา “ลิซ่า–ทะเลบัวแดง” ชาวเน็ตตั้งคำถามมาตรฐานงานภาพ ททท. ใช้ AI จนดูไม่สมจริง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 รายงานข่าวจากโลกออนไลน์หลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวผลงานโฆษณาชุดใหม่ภายใต้แคมเปญ “Feel All The Feelings” ซึ่งได้ “ลิซ่า–ลลิษา มโนบาล” ศิลปินไทยระดับโลก นั่งแท่น Amazing Thailand Ambassador เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยหนึ่งในชิ้นงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านแฟนเพจ Amazing Thailand คือโฆษณาในคอนเซ็ปต์ “ลิซ่าที่ทะเลบัวแดง” จังหวัดอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของภาคอีสานที่มีเอกลักษณ์จากผืนน้ำสีชมพูยามเช้า
ในโพสต์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ระบุข้อความเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว “สัมผัสความสงบที่ทะเลบัวแดง ปล่อยใจไปกับผืนน้ำสีชมพูที่เต็มไปด้วยดอกบัวบานสะพรั่งในแสงแรกของวัน ช่วงเวลาที่ทุกอย่างรอบตัวจะหมุนช้าลง จนหัวใจรับรู้ถึงความอิ่มเอมและการพักผ่อนอย่างแท้จริง” ก่อนปิดท้ายด้วยสโลแกน “Feel All The Feelings” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในปีนี้
อย่างไรก็ตาม หลังจากโฆษณาชิ้นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป เสียงสะท้อนจากโลกโซเชียลกลับแบ่งออกเป็นสองกระแสอย่างชัดเจน ด้านหนึ่งคือคำชื่นชมต่อภาพลักษณ์และความโดดเด่นของ “ลิซ่า” ในฐานะศิลปินระดับโลกที่ช่วยยกระดับภาพจำของการท่องเที่ยวไทย รวมถึงความงดงามของทะเลบัวแดงที่ยังคงเป็นปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่อีกด้านหนึ่งกลับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงต่อคุณภาพงานภาพของโฆษณา โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้ AI หรือการตัดต่อภาพในลักษณะที่ดูไม่สมจริง ส่งผลให้ภาพรวมของชิ้นงานถูกมองว่า “ลอย” และขาดความเนียน
ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยแสดงความเห็นในทำนองว่า งานภาพยังไม่สมกับระดับของพรีเซนเตอร์ที่เป็นศิลปินระดับ Global และไม่สอดคล้องกับความคาดหวังต่อหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว หลายความเห็นชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดของภาพที่ดูผิดธรรมชาติ ทั้งสัดส่วนร่างกาย การวางตัวบนเรือ แสงเงา รวมถึงฉากดอกบัวที่ดูหนาแน่นและสดเกินจริง จนทำให้ภาพรวมคล้ายงานตัดต่อมากกว่างานถ่ายทำในสถานที่จริง
บางส่วนระบุว่า แม้ “ลิซ่า” จะมีความสวยและคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นอยู่แล้ว แต่เมื่อประกอบเข้ากับฉากและองค์ประกอบภาพที่ไม่ลงตัว กลับยิ่งทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมของโฆษณาดูด้อยลง ขณะที่อีกหลายความเห็นตั้งคำถามว่า หากเป็นงานโปรโมตการท่องเที่ยวไทยในระดับนานาชาติ เหตุใดจึงไม่เลือกถ่ายทำในสถานที่จริง หรือให้ความสำคัญกับงานโปรดักชันมากกว่านี้ เพราะการใช้ภาพที่ดูเหมือน AI อาจส่งผลเสียต่อทั้งภาพลักษณ์ของพรีเซนเตอร์และสถานที่ท่องเที่ยวเอง
กระแสดราม่าดังกล่าวยังคงขยายวงต่อเนื่องในโลกออนไลน์ โดยมีการเปรียบเทียบไปถึงงานตัดต่อในอดีต และเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อวิจารณ์เหล่านี้ไปปรับปรุงงานในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและศักยภาพของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ท่ามกลางความคาดหวังว่า การได้ศิลปินระดับ “ลิซ่า” มาเป็นตัวแทนประเทศ ควรได้รับการสนับสนุนด้วยงานสร้างที่ละเอียด ประณีต และสะท้อนคุณค่าของสถานที่จริงอย่างเต็มที่
จนถึงขณะนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว แต่กรณีนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของงานสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศในยุคที่สังคมออนไลน์สามารถตรวจสอบและวิพากษ์ได้อย่างรวดเร็ว และทุกองค์ประกอบของงานล้วนถูกจับตามองในระดับสากล