“น้ำตกทีลอซู” เปิดให้เที่ยวชมแล้ว ชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความอลังการได้อีกครั้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง แจ้งข่าว “น้ำตกทีลอซู” เปิดให้เที่ยวชมแล้ว นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ เตรียมตัวไปสัมผัสน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยกันได้อีกครั้ง
หลังจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ประกาศปิดให้บริการศึกษาธรรมชาติ และการล่องเรือยางลำน้ำแม่กลอง เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2568ที่ผ่านมา จนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ประกาศเปิดให้เที่ยวชมน้ำตกทีลอซูได้อีกครั้ง โดยระบุว่าพบกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ใหม่ของน้ำตกทีลอซู ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติ
สำหรับน้ำตกทีลอซู นับเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดของไทย และมีชื่อเสียงในระดับเอเชีย เกิดจากลำห้วย “กล้อท้อ” ที่อยู่เหนือน้ำตกไปทางฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งสายน้ำได้ก่อเกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ ก่อนไหลรวมกับลำห้วยสาขาน้อย-ใหญ่ เกิดเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงราว 300 เมตร กว้าง ประมาณ 500 เมตร
ทีลอซูมีทั้งหมด 5 ชั้น (ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่นับชั้น 1 จากข้างบนลงมา) นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมอย่างใกล้ชิดได้ถึงชั้น 3 ที่มีลักษณะเป็นน้ำตกสายใหญ่ไหลตกลงมายังแอ่งน้ำขนาดใหญ่เบื้องล่าง
ส่วนใครที่ต้องการเล่นน้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้จัดจุดเล่นน้ำอย่างปลอดภัยไว้ให้ในบริเวณแถวชั้น 2 (นับจากชั้นล่างขึ้นไป) ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำตกเล็ก ๆ มีแอ่งน้ำไหลเย็นให้ลงแหวกว่ายแช่ตัวในแอ่งจากุซซี่ธรรมชาติ
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline