ปมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 2,256 ล้าน ชัยวัฒน์ ทวงคำตอบ จตุพร เงียบ หลัง สตง.ชี้โครงการไร้ผล

กรณีโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังวันที่ 19 มกราคม 2569 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ออกมาเรียกร้องให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม วงเงินกว่า 2,256 ล้านบาท ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 แต่จนถึงขณะนี้ ผลผลิตของโครงการยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า การออกเอกสารสิทธิที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในทางกฎหมาย โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และมีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งงบประมาณคืนกองทุนตั้งแต่ปี 2554 อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในทางปฏิบัติกลับถูกตั้งคำถามอย่างหนัก หลังมีการใช้งบไปแล้วกว่า 2,163 ล้านบาท จากการจ้างที่ปรึกษาและแบ่งการตรวจรับงานออกเป็น 10 งวด
ในช่วงงวดที่ 1 และ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมกว่า 315 ล้านบาท ซึ่งในขณะนั้น นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจรับงาน ก่อนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. จะเข้ามาตรวจสอบโครงการดังกล่าว และมีข้อสังเกตสำคัญถึงผลการดำเนินงาน
รายงานของ สตง. ระบุว่า แนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่จัดทำขึ้นยังขาดความถูกต้องและความชัดเจน ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้จริง อีกทั้งยังไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่ช่วยลดปัญหาการบุกรุกป่าอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้งบประมาณที่ใช้ไปไม่เกิดความคุ้มค่า และเข้าข่ายเป็นความสูญเปล่าทางการคลัง
นอกจากนี้ แม้จะมีมติให้ตั้งงบประมาณคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนกว่า 2,163 ล้านบาท แต่จากการตรวจสอบพบว่า มีการคืนเงินเพียงดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึง 200,000 บาท ขณะที่เงินต้นจำนวนมหาศาลยังไม่ได้ถูกนำกลับคืนกองทุน ส่งผลให้กองทุนสิ่งแวดล้อมขาดสภาพคล่อง และเสียโอกาสในการนำเงินไปสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
นายชัยวัฒน์ เปิดเผยด้วยว่า ประเด็นนี้เคยมีการทวงถามมาแล้วก่อนหน้านี้ โดยในปี 2563 ได้ทำหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในขณะนั้นคือ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ แต่กลับไม่มีการตอบกลับหรือดำเนินการตรวจสอบใดๆ ต่อมาในปี 2565 จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้เงินกองทุน ความจำเป็นของโครงการ การลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงบทบาทของผู้บริหารและรัฐมนตรีที่กำกับดูแล
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏผลการตรวจสอบหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ ขณะที่เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมถูกใช้ไปแล้วเป็นจำนวนมาก แต่แนวเขตป่าไม้ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ กลับไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมถูกใช้ไปอย่างถูกทิศทางหรือไม่ ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเปล่าของงบประมาณจำนวนมหาศาล และโครงการนี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังเมื่อใด โดย นายชัยวัฒน์ ได้ฝากคำถามตรงถึง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน พร้อมย้ำว่า เมื่อก้าวเข้าสู่สนามการเมือง ความโปร่งใสและความรับผิดชอบคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้