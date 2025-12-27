เปิดปัจจัยความสำเร็จจากผู้ที่ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2568

กรมบัญชีกลางขอแสดงความยินดีกับกองทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2568 กรมบัญชีกลาง มีภารกิจในการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและมีบทบาทในการกำกับดูแลทุนหมุนเวียน ซึ่ง"ทุนหมุนเวียน" คือกลไกและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี 2568 มีทุนหมุนเวียนที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลฯ มีกองทุนที่ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นถึง 8 กองทุน โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่
รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (1 รางวัล)
▪ กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น (4 รางวัล)
▪ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
▪ กองทุนสิ่งแวดล้อม
▪ เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
▪ เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน
รางวัลเกียรติยศ (3 รางวัล)
▪ เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
▪ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
▪ เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น (2 รางวัล)
▪ เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
▪ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
รายละเอียด best practice บทความสำเร็จจากผู้บริหารกองทุนที่ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2568 เพิ่มเติมได้ที่ https://pubhtml5.com/uapyz/kldn/