กรมอุทยานฯ ขยายผลอนุรักษ์ “วัวแดง” จัดประชุมเผยแพร่คู่มือสู่ชุมชนพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ

นครปฐม - กรมอุทยานฯ ร่วม ม.มหิดล จัดประชุมเผยแพร่แผนและคู่มือการอนุรักษ์วัวแดง ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี หวังสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รักษาสมดุลระบบนิเวศและเพิ่มโอกาสรอดของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
วันนี้ (9 ก.ย. ) นายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่แผนและคู่มือการอนุรักษ์วัวแดงให้กับชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม
การประชุมมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ นักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยมี รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์วัวแดง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และสร้างเครื่องมือ-กลไกในการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานภาพประชากรวัวแดงในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ จากการสำรวจ 36 พื้นที่ พบว่ามีการกระจายใน 18 พื้นที่ แบ่งเป็นวัวแดงแผ่นดินใหญ่ 16 พื้นที่ และวัวแดงอินโดนีเซีย 2 พื้นที่ พร้อมเปิดเวทีหารือแนวทางขยายผลสู่การบริหารจัดการที่ยั่งยืน
นายเฉลิม พุ่มไม้ ประธานเปิดงาน กล่าวว่า วัวแดง (Bos javanicus) เป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญทางนิเวศ การอนุรักษ์วัวแดงจึงหมายถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศโดยรวม ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยกรมอุทยานฯ มีแนวทางดูแลผ่านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) การฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัย การจัดการแหล่งน้ำและทุ่งหญ้า การสำรวจติดตามประชากร และการสร้างความร่วมมือกับชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน