อช.แก่งกระจานล่าตัว “นายไฝ” ลอบวางกับดักล่าช้างป่า พบไม้ตอกตะปูอื้อในสวนยาง

เพชรบุรี - อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ร่วมกับชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่ขยายผลคดีลักลอบวางกับดักช้างป่า หลังพบไม้ตอกตะปูกว่า 70 แผ่นในสวนยางพารา หมู่ 8 ต.ป่าเด็ง สอบสวนโยงถึง “นายไฝ” เจ้าของสวน พบมีพฤติการณ์ซ้ำซาก เตรียมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
วันนี้( 24 ต.ค.) นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า จากผลการปฏิบัติ “ยุทธการล้างบางบ่วง” ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนตรวจพบกับดักช้างป่า ลักษณะเป็นแผ่นไม้ตอกตะปู จำนวน 12 แผ่น บริเวณพื้นที่ป่าภายในเขตอุทยานฯ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการกระทำของบุคคลไม่หวังดีที่มีเจตนาทำร้ายหรือขับไล่ช้างป่า ถือเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
ต่อมา นายฉลอง ทองสงฆ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมเจ้าหน้าที่เขตบริหารจัดการที่ 4 ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบบริเวณสวนยางพารา หมู่ 8 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเดิม พบของกลางเพิ่มเติมเป็นกับดักช้าง (แผ่นไม้ตอกตะปู) บรรจุอยู่ในกระสอบ 8 แผ่น และแผ่นไม้เตรียมทำกับดักอีก 58 แผ่น พร้อมค้อนตอกตะปู 1 ด้าม
จากการสอบถามนางเวน ชาวเมียนมา ซึ่งเป็นคนรับจ้างกรีดยางในพื้นที่ พร้อมนายสุนทร ชาวมอญ ที่ช่วยเป็นล่าม ให้ข้อมูลตรงกันว่ากับดักช้างทั้งหมดเป็นของ “นายไฝ” ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นนายจ้างและเจ้าของสวนยางดังกล่าว โดยจะเดินทางมาที่สวนเฉพาะช่วงนำยางแผ่นไปขายเท่านั้น
ขณะเดียวกัน นายพิทักษ์ ยิ้มขำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลป่าเด็ง ให้ข้อมูลว่า พื้นที่สวนยางของนายไฝเคยมีพฤติกรรมวางกับดักช้างมาก่อน และเคยถูกตักเตือนในที่ประชุมหมู่บ้านแล้ว แต่ยังพบว่ามีการกระทำซ้ำอีกครั้ง
จากการสืบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นของนายไฝ โดยมีนายเกรียงไกรและนางอ้อม ลูกชายและลูกสะใภ้เป็นผู้ดูแล โดยนายไฝอ้างว่าทำกับดักไม้ตอกตะปูเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาทำลายต้นปาล์มที่ปลูกไว้ อย่างไรก็ตาม การกระทำลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการล่าสัตว์ป่าและละเมิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยตรง
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.แก่งกระจาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป