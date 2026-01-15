สมาคมอีสปอร์ตฯ CEYDA จี้ ป.ป.ช. ตรวจสอบความโปร่งใสงบเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาอีสปอร์ตชุดซีเกมส์

นายฐณณ ธนกรประภา นายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชน (CEYDA) เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้งบประมาณภาครัฐ โดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ยื่นตรวจสอบมุ่งเน้นไปที่ความผิดปกติในการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา การเก็บตัวฝึกซ้อม และการบริหารจัดการผู้ฝึกสอน (โค้ช) ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ซึ่งพบจุดที่น่าสงสัย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้:
1. การจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา (ซีเกมส์ ครั้งที่ 33)
▪️ตามข้อมูลสื่อสารมวลชนในช่วงเดือนมิถุนายน 2025 ระบุว่านักกีฬาทีมชาติจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นเวลา 10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารขอสนับสนุนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
▪️แต่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกลับแจ้งนักกีฬาว่าจะเริ่มจ่ายเบี้ยเลี้ยงตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ทำให้เกิดคำถามว่างบประมาณที่ได้รับการอนุมัติก่อนเดือนกันยายนถูกนำไปใช้ในส่วนใด?
2. การเบิกจ่ายงบประมาณเก็บตัวฝึกซ้อม (ซีเกมส์ ครั้งที่ 33)
▪️ตามเอกสารมีการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของ ค่าสถานที่, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าที่พัก และค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาหลายเดือนในปี 2568
▪️แต่ในความเป็นจริงพบว่า มีการจัดเตรียมสถานที่ฝึกซ้อมเพียงช่วงสั้นๆ ก่อนการแข่งขันในช่วงต้นเดือนธันวาคมเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับระยะเวลาและวงเงินที่เบิกจ่ายไป จึงต้องการความชัดเจนว่างบประมาณดังกล่าวถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่
3. การจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาในซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมา
▪️CEYDA ได้รับข้อมูลจากอดีตนักกีฬาทีมชาติว่าในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งก่อนๆ ช่วงที่เก็บตัวฝึกซ้อมนั้น นักกีฬาไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเลย แต่ภายหลังทราบว่าภาครัฐได้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ไว้ให้
▪️จึงต้องการให้ตรวจสอบย้อนหลังว่าในซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมามีการอนุมัติงบเบี้ยเลี้ยงหรือไม่ และนักกีฬาได้รับเงินครบถ้วนตามสิทธิที่ควรได้หรือไม่
ทั้งนี้ นายฐณณ ธนกรประภา กล่าวย้ำว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ มิได้มีเจตนากล่าวหาบุคคลหรือหน่วยงานใดล่วงหน้า แต่ทำไปเพื่อปกป้องสิทธิของเยาวชนและนักกีฬา รวมถึงเพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างที่สุด
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*