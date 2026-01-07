เบื้องหลังการอุปการะเด็กหญิงของ หนุ่ม กรรชัย ที่สังคมเพิ่งได้รู้

เรื่องราวที่สร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้ติดตามในโลกออนไลน์ ถูกถ่ายทอดออกมาจากโพสต์ของเพจ “ดาวแปดแฉก” เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา หลังทีมงานของเพจได้พบเหตุการณ์โดยบังเอิญภายในห้องทำงานของ หนุ่ม กรรชัย ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เมื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมาพร้อมกับญาติผู้ใหญ่ นำของขวัญปีใหม่มามอบให้ด้วยรอยยิ้มและคำเรียกที่เรียบง่ายว่า “ลุงหนุ่ม”
.
การพูดคุยในวันนั้น ทำให้ทีมงานได้ทราบว่า เด็กหญิงคนดังกล่าวเป็นบุตรสาวของหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาเมื่อปี 2562 หลังรับงานเอนเตอร์เทนในบ้านหลังหนึ่งย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เหตุการณ์ในครั้งนั้นเคยเป็นข่าวใหญ่และถูกนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความสะเทือนใจของสังคม
.
สิ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน คือหลังจากเหตุการณ์สูญเสียในวันนั้น หนุ่ม กรรชัย ได้ตัดสินใจดูแลเด็กหญิงคนนี้อย่างเงียบๆ ด้วยการส่งเสียค่าเล่าเรียนทุกภาคเรียน ค่าอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เคยนำเรื่องดังกล่าวออกมาเล่าหรือประกาศให้ใครรับรู้
.
ในวันเยี่ยมเยียนครั้งล่าสุด เด็กหญิงได้กล่าวขอบคุณด้วยน้ำเสียงใสซื่อ พร้อมบอกเล่าความฝันเรื่องการเรียนร้องเพลง ดนตรี หรือแม้แต่กีฬาอย่างเทควันโด ซึ่งผู้ประกาศข่าวคนดังได้ตอบกลับด้วยถ้อยคำเรียบง่ายแต่ชวนสะเทือนใจว่า “อยากเรียนอะไรเพิ่มเติม บอกลุงนะลูก ลุงดูแลให้” ก่อนจะมอบซองเงินเพื่อเป็นของขวัญวันเกิด เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเด็กหญิงพอดี พร้อมกำชับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องค่าเล่าเรียนต่อเนื่องเช่นเดิม
.
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป กระแสชื่นชมจากประชาชนหลั่งไหลเข้ามาอย่างล้นหลาม หลายคนยกย่องการกระทำที่เป็นตัวอย่างของการปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยสะท้อนความรู้สึกเดียวกันว่า นี่คือความดีที่ไม่ต้องการแสงไฟ ไม่ต้องการคำสรรเสริญ แต่ถูกเปิดเผยขึ้นมาเองจากความจริงใจและการกระทำที่สม่ำเสมอ
.
เรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพของความเมตตาระหว่างผู้ให้กับผู้รับ หากแต่สะท้อนให้เห็นว่า ในสังคมที่เต็มไปด้วยข่าวร้าย ยังมีความดีที่ดำรงอยู่เงียบๆ และเมื่อวันหนึ่งมันถูกค้นพบโดยบังเอิญ ก็เพียงพอจะทำให้หัวใจของผู้คนจำนวนมากอบอุ่นขึ้นได้โดยไม่ต้องมีคำโฆษณาใดๆ
.
ขอบคุณภาพ: เจ้าของภาพ