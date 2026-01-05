คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
สถานการณ์ต่างๆค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับแม้จะยังเป็นตัวของตัวเองได้ไม่เต็มที่นักก็ตาม ในบางเรื่องจะได้รับผลที่ดีเกินคาด ท่านที่เคยถูกมองข้ามความสำคัญก็มีโอกาสที่จะได้ไต่ระดับขึ้นมาอยู่แถวหน้าอีกครั้ง สิ่งที่ต้องระวังคือความยึดมั่นถือมั่นที่มากไปจะกลายเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นความก้าวหน้าของตนเอง เรียนรู้ที่จะพึ่งพาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะมีผู้เข้ามาให้การช่วยเหลือเอง สำหรับการดำเนินการบางอย่างต้องใช้ความสุขุมนุ่มลึกมากกว่าที่เคยหรืออาจต้องเป็นไปในทางลับ การเอาแต่อารมณ์และความคิดของตนเป็นใหญ่คงจะไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่ และก็อย่าปิดโอกาสตัวเองด้วยคำพูดหรือท่าทีที่แสดงออกซึ่งอาจเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือสัญชาตญาณ
ด้านการเงิน สภาพคล่องลดลง บางสิ่งที่ต้องการคงต้องปลงบ้าง ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้งานให้มากขึ้นจะได้ไม่เปลืองเงิน ทวงหนี้สำเร็จ จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินด้วยเรื่องของสุขภาพ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนที่ดูๆกันอยู่ สถานะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ส่วนคนมีคู่ ไม่มีใครฟังใครเห็นทีว่าจะไม่ไหวซะล่ะมั้ง
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
มีเรื่องประดังเข้ามาให้ปวดหัวมากเป็นพิเศษ เกิดเหตุที่ทำให้ต้องวิตกกังวลไปสารพัดอย่าง รับมือแทบไม่ไหวกางตำราแทบไม่ทัน บางท่านเจอปัญหาหรือปะวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม จำเป็นต้องแสดงให้ผู้ใหญ่เห็นถึงความเพียรพยายาม จะได้รับการถ่ายทอดความรู้หรือเคล็ดลับบางอย่างแม้ว่าจะโดยมิได้ตั้งใจซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ายิ่ง จะได้รับคำตอบในสิ่งที่แสวงหามานาน สามารถทลายข้อจำกัดหรืออคติบางอย่างลงไปได้โดยสิ้นเชิง แต่เนื่องจากอำนาจในมือยังไม่มากพอจึงหมดสิทธิ์ที่จะตัดสินใจโดยพละการเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ปลายสัปดาห์จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางหรือเกิดความวุ่นวายในเรื่องของเอกสารจากการจัดระเบียบใหม่
ด้านการเงิน หามาใช้ไป หาง่ายใช้คล่อง ระวังจะประมาณการผิดพลาด เงินยังไม่ถึงมืออย่าเพิ่งคิดที่จะจ่าย มิควรใช้เงินเกินตัว อะไรที่ยังไม่มีความจำเป็นก็มิเห็นต้องรีบซื้อ มิควรหวังพึ่งน้ำบ่อหน้า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีการคบหาที่ไม่จีรังยั่งยืน ส่วนคนมีคู่ ต้องเพลาๆอาการเหวี่ยงวีนลงหน่อย อย่าหงุดหงิดง่ายเกินไปนัก
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญ แต่ต้องระวังการทำงานที่หักโหมหรือรับงานมากเกินตัวซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ บางเรื่องควรต้องไว้ใจเพื่อนร่วมงานหรือสมุนบริวารบ้างแค่คอยสังเกตการณ์อยู่ห่างๆก็พอมิฉะนั้นจะอึดอัดใจกันซะเปล่าๆ เงื่อนไขข้อตกลงบางอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่คุณได้นำเสนอ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจในระบบหรือกลไกบางประการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพราะมิเช่นนั้นอาจจะต้องเสียเที่ยวก็เป็นได้ จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสำหรับเรื่องบางอย่างหรือมีโอกาสได้แสดงความคิดความเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรหรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอควร มีรายได้มาเติมในกระเป๋าอยู่เรื่อยๆ แต่จะถูกรบกวนจากคนใกล้ตัว อาจจะต้องแบกภาระเพิ่มด้วยความจำเป็น หากจะซื้อทรัพย์สินเพิ่มต้องพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระในระยาวด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คบหาใครอยู่ในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งรีบเปิดตัวเพื่อเป็นการแก้เคล็ด ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้กินใจกันเบาๆ
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
เป็นช่วงที่ต้องใช้ความแน่วแน่ให้มากและก็ต้องมีความอดทนที่ค่อนข้างสูงพอสมควร ด้วยโจทย์ที่มีความยากขึ้นทุกขณะ แต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่ผู้ใหญ่เข้าใจและพร้อมที่จะให้คำแนะนำอยู่ตลอด สิ่งที่ได้รับมอบบหมายให้จัดการจะเป็นงานที่ไม่ถนัดหรือต้องใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะตัวที่จำเป็นต้องเป็นคุณเท่านั้นหากทำได้สำเร็จก็จะได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้น จะมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องแก้ไขไม่เว้นแต่ละวัน การสร้างความแตกต่างด้วยแนวคิดที่ไม่เหมือนใครใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆแต่ก็มิใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ซะเลย ต้องใช้วิธีการเยี่ยงนักการทูตเพื่อโน้มน้าวใจ จำเป็นที่จะต้องพึ่งญาติมิตรเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญบางอย่าง จะได้ประสบการณ์หรือได้รับผลพลอยได้บางอย่างซึ่งอยู่เหนือความคาดหมาย
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา หาได้ไม่ทันใช้ รายจ่ายจ่อคิวเพียบ เงินที่เข้ามาเป็นในลักษณะของเบี้ยหัวแตก จำเป็นที่จะต้องขอผัดผ่อนหนี้หรือยืดระยะเวลาการชำระออกไป เสียเงินซ่อมของที่พังหรือตังค์หาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักครั้งนี้จะมีผู้ใหญ่ช่วยหนุนหลัง ส่วนคนมีคู่ กระทบกระทั่งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ความไม่ได้ดั่งใจยังคงมีอยู่แต่จะมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกได้ว่าใจชื้นขึ้นมาได้บ้าง บทเรียนจากความผิดพลาดทำให้คุณมีความคิดที่โตขึ้น บางสถานการณ์ถ้าไม่ได้เจอกับตัวก็คงจะไม่รู้ซึ้ง ควรต้องมีความรอบคอบและรอบด้านมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว มีแผนสำรองกันเหนียวไว้เสมอ เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเจรจาต่างๆให้ดีหรือควรต้องหาตัวช่วยที่เก่งกาจและชำนาญการกว่า จะมีเหตุที่ทำให้ต้องเข้าหน้าผู้ใหญ่ไม่ติดหรือทำให้ท่านผิดหวังโดยมิได้ตั้งใจ ต้องทำงานแข่งกับเวลาเนื่องจากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงกำลังจะมาเยือนในไม่ช้าไม่นานนี้ บางท่านสบโอกาสในการเริ่มต้นทำงานอดิเรกที่มีใจรักหรือได้เข้าร่วมงานจิตอาสาหรืองานเกี่ยวกับการกุศลบางอย่าง
ด้านการเงิน ไม่มีเสถียรภาพ ที่คิดว่าจะได้ก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้ คงต้องถนอมกินถนอมใช้อย่าให้ต้องถึงกับควักทุนเก่า ระวังจะถูกเอาเปรียบในสัญญา ต้องใช้หนี้แทนคนอื่นด้วยเรื่องการค้ำประกันเป็นเหตุ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่คุณไปชอบ ให้เผอิญว่าเค้าก็มีตัวเลือกเยอะ ยอมแพ้บายดีกว่ามั้ย ส่วนคนมีคู่ บางทีก็เหมือนกับว่าพูดคนละเรื่องเดียวกัน จะเข้าใจได้ไง
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ยังจะได้ความคืบหน้าไม่พอกับที่ต้องการ มีสิทธิ์ที่งานจะเสร็จไม่ทันตามกำหนด ต้องรับหลายบทบาทหน้าที่ กลายเป็นกุนซือจำเป็น จะได้รับการวางตัวให้เป็นที่ปรึกษาในงานเฉพาะกิจ สำหรับบางเรื่องกว่าที่จะได้คำตอบหรือข้อสรุปก็กินเวลาไปมิใช่น้อย ต้องกล้าที่จะแตกต่าง ต้องขยันที่จะติดตามผลด้วย จะมัวนิ่งนอนใจมิได้เด็ดขาด ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและจัดระเบียบทางความคิดซะใหม่ บางท่านจะเกิดความคิดดีๆไอเดียแจ่มๆขึ้นมาแต่ก็ต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่ทำได้กับสิ่งที่อยากทำ สัญญาหรือข้อตกลงครั้งเก่าจะกลับมาเป็นปัญหา การสื่อสารและเป้าหมายที่ชัดเจนยังเป็นสิ่งที่คงรให้ความสำคัญอันดับต้นๆ เรื่องท้าทายความพยายามยังไม่หมดง่ายๆ
ด้านการเงิน ร่อยหรอเร็ว หามาเสริมสภาพคล่องด่วน ต้องพยายามยืดอายุการใช้งานไม่ว่าจะเงินทองหรือข้าวของที่จำเป็นต้องใช้ มิควรหารื่องเปลืองสตางค์โดยไม่จำเป็น ระวังลูกหนี้จะทำเป็นเฉย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังใกล้เกลือกินด่าง ส่วนคนมีคู่ ไม่คอยจับผิดกันก็พอ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ความเปลี่ยนแปลงใดๆให้เป็นไปตามอย่างที่ใจต้องการคงไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ ถึงโชคจะเข้าข้างหากแต่สถานการณ์ก็มิได้เป็นใจสักเท่าไหร่ บางทีอาจจะเสียแรงเปล่าแต่ถ้าไม่ลองดูสักตั้งก็คงจะไม่รู้ ความกล้าได้กล้าเสียอาจจะได้ผลก็เป็นได้ บางท่านจำเป็นต้องหาแนวร่วมเพื่อช่วยผลักดันเนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูง ต้องใช้ความอุตสาหะมากขึ้นกับการหยิบจับในสิ่งที่ไม่ถนัด ยังมีเรื่องที่ต้องฟันฝ่าอีกมาก บทบาทที่ได้รับหรือบททดสอบที่ต้องเจอค่อนข้างหินพอสมควร ความพลิกพันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ที่ทำงานอาจมีการปรับปรุงทำให้ต้องโยกย้ายจากจุดเดิมชั่วคราว จะได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่บางอย่าง
ด้านการเงิน ทุนเดิมดี มีกำลังซื้อพอสมควร แต่ก็ควรคำนวณงบที่จะใช้ให้ดี คำนึงถึงตรรกะแห่งความคุ้มค่าด้วย จะมีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้เงินก้อน ระวังทรัพย์สินถูกขโมย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ตั้งสเปกไว้สูงเกิน คนที่เดินเข้ามาก็ยังไม่ใช่เลยสักคน ส่วนคนมีคู่ ต่างคนต่างที่มา ใครจะไปรู้ใจกันหมดซะทุกเรื่องได้ล่ะพูดบอกกันดีๆก็ได้
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
การงานยังคงคึกคัก มือกำลังขึ้นทำอะไรก็สำเร็จแต่ก็อย่าได้ประมาทเชียวล่ะ ระวังจะรับงานมากจนเกินตัวเดี๋ยวจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง แม้จะมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนแต่ก็ใช่ว่าจะปัดความรับผิดชอบได้ บางท่านอาจจำต้องขลุกอยู่กับภารกิจใหม่จนลืมเวลาเนื่องจากว่ากำลังติดพันแถมงานนี้ยังมีเดิมพันสูงพอสมควรจึงต้องลุยให้เต็มที่ มีบางเรื่องที่ต้องเข้าพบและปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่โดยตรง การเซ็นสัญญาหรือทำข้อตกลงใดๆควรให้เป็นไปโดยเปิดเผย จะได้ผู้ที่มีพาวเวอร์สูงคอยให้การสนับสนุน อาจจะมีความเครียดจากปัญหาเก่าที่ยังคาราคาซังอยู่บ้างแต่ในไม่ช้าก็จะพบทางออกหรือมีผู้เข้ามาช่วยเคลียร์ให้ในบางส่วน เดินทางกะทันหัน
ด้านการเงิน คล่องตัวกว่าที่ผ่านมา จะได้แหล่งเงินทุนใหม่ มีรายได้เข้ามาหมุนเวียนมากขึ้น แต่ระวังอาการจมไม่ลงกำเริบ ควรต้องลดปริมาณการใช้จ่ายลง เปรียบเทียบราคาของก่อนที่จะซื้อ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีลุ้นว่าจะขายขนมจีบได้สำเร็จ ส่วนคนมีคู่ มีทัศนะบางเรื่องที่เห็นต่างกัน หากรู้อยู่แก่ใจก็เว้นวรรคที่จะพูดถึงซะก็หมดเรื่อง
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
เวลาไม่คอยท่าอะไรที่สามารถจะดำเนินการได้ก่อนก็อย่ารีรอ สถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่สู้ดีนักสำหรับคุณควรที่จะเตรียมความพร้อมไว้เสมอ บางทีคงต้องผันตัวไปอยู่เบื้องหลังหรือทำหน้าที่ปิดทองหลังพระซึ่งก็จะทำสิ่งต่างๆได้สะดวกและคล่องตัวมากกว่า ปลายสัปดาห์จะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องหนักใจหรือจะถูกกดดันให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ จำเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในภารกิจบางอย่างที่ต้องทำในทางลับโดยที่มิอาจจะปฏิเสธได้ ทักษะเฉพาะตัวที่มีทำให้เป็นที่ต้องการตัวเป็นอย่างมาก หากคิดที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่เห็นทีว่าคงจะต้องเหนื่อยหน่อยคนคัดค้านมีมากกว่าสนับสนุน อาจจะต้องมีการพูดคุยกันแบบนอกรอบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีให้ใช้สอยได้สบายมือ แต่จะซื้อหาสิ่งใดควรต้องเช็คสภาพของก่อนจ่ายระวังถูกหลอกให้ต้องเสียเงินฟรี ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนถูกแบ่งหรือได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ตกลงกัน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด หาคนที่จริงใจยาก คบได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องต่างคนต่างไป ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ต้องระหองระแหงกันเบาๆ
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
จะมีเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าเสียศูนย์หรือเสียความรู้สึกจากการกระทำของเพื่อนร่วมงานบางคน จะพลาดในเรื่องที่ไม่ควรพลาดหรือไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น ควรต้องคุมสติและเก็บอาการแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรอบคอบ มิควรที่จะให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ตั้งหลักให้ไว บางปัญหาเป็นแค่เพียงเรื่องของเส้นผมที่บังภูเขาเท่านั้น การมีความคิดที่ล้ำหน้าผู้อื่นมากไปนอกจากจะยากในทางปฏิบัติแล้วยังยากที่จะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ภายในเวลาอันจำกัดด้วย สูตรสำเร็จยังคงใช้การได้แต่อาจจะไม่ใช่สำหรับทุกงาน ระวังผลกระทบอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อหรือแม้แต่คำพูดที่หลุดปากไปซึ่งอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณในภายหลังได้
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป ได้มาก็หมดไป อาจจะต้องชักเนื้ออีกต่างหาก ใช้จ่ายตามอารมณ์ไม่เป็นผลดี และอย่าได้คิดใช้เงินเพื่อที่จะตัดความรำคาญหรือช้อปแก้เซ็งเป็นอันขาด จะเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินพึงระวังให้มากด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีสิทธิ์ที่จะเผลอใจให้คนมีเจ้าของ ส่วนคนมีคู่ มิควรที่จะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ หรือขุดคุ้ยเรื่องเก่ามาพูดอีก
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
หลายอย่างก็มิได้ยุ่งยากหรือเป็นปัญหามากอย่างที่คิด หลายเรื่องเกิดจากการที่คุณกังวลไปเองหรือตีตนไปก่อนไข้ ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้ได้ลองผิดลองถูกหรือใช้แนวทางใหม่โดยให้เป็นไปในลักษณะของกรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาและต่อยอดต่อไป เป็นจังหวะที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบประการณ์หรือเรียนรู้เทคนิคบางอย่างเพิ่มเติมจากผู้ที่โลดแล่นอยู่ในวงการหรือคร่ำหวอดมาก่อนซึ่งก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการซึมซับไปเองหรือแบบที่เรียกว่าครูพักลักจำก็ตามที สมุนบริวารจะนำเรื่องร้อนใจมาให้จนนั่งแทบไม่ติดโดยเหตุจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ควรคิดก่อนพูดดีที่สุดมิเช่นนั้นอาจจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองก็ได้
ด้านการเงิน มีเงินผ่านมือมิใช่น้อย เก็บออมไม่ค่อยได้ แปรสภาพไปเร็วมาก อย่าให้ต้องสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น ถ้าจะให้ดีควรเก็บเป็นทรัพย์สิน ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวจะสูบเงินออกจากกระเป๋า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พิจารณาใครอยู่ก็อย่าดูเพียงแค่เปลือกหรือรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น ส่วนคนมีคู่ บรรยากาศคุกรุ่นได้เพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำ
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ความมุ่งมั่นดีทำให้งานมีพัฒนาการและก้าวหน้าหลายเรื่อง แต่ก็อย่าได้คิดทำอะไรที่เสี่ยงโดยที่ไม่มีหลักประกันใดๆเป็นอันขาดเพราะในระยะยาวจะมีปัญหาตามมา การเจรจาในช่วงปลายสัปดาห์จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือตามที่ร้องขอถึงจะไม่เท่ากับที่ต้องการซึ่งก็คงจะดีกว่าคว้าน้ำเหลวอย่างแน่นอน ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมที่ต่างออกไปโดยที่คุณเองก็คาดไม่ถึง ระวังการกล่าววาจาพาดพิงหรืออาจเผลอไปก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อื่นแม้จะโดยไม่ตั้งใจก็ตาม ควรแก้ปัญหาให้ตรงจุดและโฟกัสที่งานของตนดีกว่าความผิดพลาดของคนอื่น
ด้านการเงิน มีรายรับหลายทาง แต่ก็จะกระจัดกระจายสลายไปอย่างรวดเร็ว พกเงินติดตัวมากไม่ดี มีแต่เรื่องให้จ่าย ภาษีสังคมก็เยอะ โดนทวงหนี้ที่ติดค้างชำระ ยังมิควรที่จะหาภาระเพิ่ม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีคนยื่นใบสมัครขอเป็นเพื่อนที่รู้ใจ มีโอกาสได้ลงจากคาน ส่วนคนมีคู่ ถนอมน้ำใจกันไว้ดีที่สุด