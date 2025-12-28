เผย "บิ๊กปู" เบื้องหลังควบคุมสั่งการสู้รบเขมร ย้ำเสมอ "ทำงานปิดทองหลังพระ"

เจ้ากรมข่าวทหารบก เผย ผู้บัญชาการทหารบก ควบคุม สั่งการ กำกับดูแลการปฏิบัติการทางทหารในการสู้รบกับกัมพูชา ยึดมั่นในหลักการ เด็ดขาดทุกครั้งเมื่อสั่งการ ย้ำเสมอทำงานปิดทองหลังพระ สั่งการตลอดว่าไม่ต้องออกสื่อ
วันนี้ (28 ธ.ค.) บนโซเชียลฯ แชร์ข้อความจากเฟซบุ๊ก Teeranan Nandhakwang ของ พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก ระบุว่า "ไม่มีใครรับทราบเท่าไหร่ว่า ผู้บังคับบัญชาท่านนี้ คือคนที่ควบคุม สั่งการ กำกับดูแลการปฏิบัติการทางทหารในการสู้รบกับเขมร ทั้ง 2 ยุทธบริเวณกองกำลังสุรนารี และกองกำลังบูรพา ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา
ท่านเป็นทหารอาชีพ ที่ยึดมั่นในหลักการ ท่านสั่งการแต่ละครั้ง บนความละเอียดรอบคอบ และยึดมั่นในหลักการ และความชอบธรรม มีความเด็ดขาดทุกครั้งในการสั่งการ
ท่านบอกผมเสมอว่า “พี่พวกเราทำงานปิดทองหลังพระกันนะพี่” (ถึงแม้เราจะรุ่นเดียวกัน เราต่างเรียกกันเองว่าพี่) ท่านเป็นคนไม่ชอบออกสื่อ ไม่เคยไปโม้พูดคุยที่ไหนว่าท่านทำอะไร ท่านไปมาทุกที่ที่มีวิกฤต แต่ท่านสั่งการตลอดว่าไม่ต้องออกสื่อ
ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากสดุดี ส่งกำลังใจให้กับคนที่ทำงานอย่างจริงจัง คนที่สั่งการให้ทั้ง กกล.สุรนารี และ กกล.บูรพา ให้นำแผ่นดินไทยของเรากลับคืนมาให้ได้ให้มากที่สุด
ผู้บังคับบัญชาที่ผมกล่าวถึงคือ “ผู้บัญชาการทหารบก” ครับ..Hooah!!!"
สำหรับผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) คนปัจจุบัน คือ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ หรือ บิ๊กปู นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 26 และศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 37 ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. คนที่ 44 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2567 และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2570