ศูนย์พักพิงศรีสะเกษแน่น! เผยสาวแม่ลูกอ่อนกระเตงลูกทารก 2 เดือนหนีตายจากชายแดน ขอให้ทหารไทยรบชนะ

ศรีสะเกษ - ศูนย์พักพิงหลายแห่งใน จ.ศรีสะเกษแน่นขนัด หลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเปิดฉากปะทะเดือดอีกระลอก ทางจังหวัดฯ ประกาศอพยพตามแผนฉุกเฉิน เผยสาวแม่ลูกอ่อนกระเตงอุ้มทารกวัย 2 เดือนหนีตายจากชายแดนบ้านภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์ เข้าศูนย์พักพิงยังยิ้มสู้เพื่อไม่ให้ลูกน้อยรับรู้ความเครียด วอนขอให้ทหารไทยรบชนะและปลอดภัยทุกนาย
วันนี้ (8 ธ.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์พักพิงหลายแห่งในจังหวัดศรีสะเกษแน่นขนัดไปด้วยประชาชนที่อพยพมาจากพื้นที่อำเภอแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเปิดฉากเดือดอีกระลอก และทางจังหวัดฯ ได้ประกาศอพยพประชาชนตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบประชาชนหลั่งไหลเข้าศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดฯ ได้เปิดจุดรองรับหลายแห่ง พร้อมตั้งโรงครัวทำอาหารบริการผู้ที่หนีการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดทั้งคืน ผู้ประสบภัยหนึ่งในนั้นคือ นางสาวจุฑามาศ ประสงค์ อายุ 30 ปี สาวแม่ลูกอ่อน จากบ้านภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร ผู้สื่อข่าวพบเธอกำลังอุ้มลูกวัยเพียง 2 เดือนนั่งพักอยู่ในศูนย์อพยพด้วยสีหน้าอ่อนล้า แต่ยังพยายามยิ้มสู้เพื่อไม่ให้ลูกน้อยรับรู้ความเครียด
นางสาวจุฑามาศเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ จ.ชลบุรี และกลับบ้านมาคลอดลูกหลังเกิดเหตุปะทะครั้งก่อน คราวนี้มายิงกันรอบสอง ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้อพยพเร็วมาก ตนแทบไม่ทันเก็บของให้ลูกน้อยเลย มันเกิดเร็วจริงๆ ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก ซึ่งการอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงค่อนข้างลำบาก ทั้งค่ารถ ค่าใช้จ่าย และความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวก แต่สิ่งที่หนักใจที่สุดคือความปลอดภัยของลูกน้อย ลำพังตัวเองไม่เท่าไหร่ แต่ลูกยังเล็ก เป็นห่วงมาก อยากให้สถานการณ์สงบเร็วๆ อยากกลับบ้าน สงสารชาวบ้านทุกคนที่ต้องลำบาก อย่างไรก็ตาม ตนขอให้ทหารทุกนายปลอดภัย สู้ให้ชนะ ชาวบ้านเป็นกำลังใจให้
อีกด้านหนึ่ง นางอัมรา อาจณรงค์ อายุ 55 ปี ผู้หนีภัยการสู้รบชายแดน มาพร้อมลูก หลาน และญาติ เล่าว่า หลังได้ยินประกาศให้รีบอพยพก็เก็บข้าวของขึ้นรถออกมาทันทีตามแผนของอำเภอ แต่มีสามีและพ่อตา 2 คนที่ตัดสินใจอยู่ดูสถานการณ์ในหมู่บ้าน เมื่อเช้านี้สามีโทร.มาบอกว่ายิงกันหนักมากตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง คนที่ไม่อพยพถูกนำไปหลบในบังเกอร์ เจ้าหน้าที่ไม่ให้ใครออกใครเข้า ซึ่งตนอยากบอกสามีกับพ่อตาว่าให้ดูแลตัวเองดีๆ ส่วนทหารทุกนายก็ขอให้ระวังตัว พวกเราชาวบ้านเป็นกำลังใจให้ทุกคน
ล่าสุดสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.ศรีสะเกษ ขณะนี้ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง มีเสียงปืนดังอยู่เป็นระยะๆ ขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากต้องอพยพออกจากพื้นที่การสู้รบเพื่อรักษาชีวิต โดยต่างหวังให้เหตุการณ์สงบลงโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้กลับบ้านและใช้ชีวิตอย่างปกติอีกครั้ง